Liliana Flores: «Ninguna amenaza va a lograr que calle las irregularidades»

La presidenta del Tribunal de Cuentas de Villa La Bolsa, respondió a declaraciones de la presidenta comunal, Verónica Dietrich, en relación a la denuncia presentada contra su persona. «Si Verónica Diedrich cree que desmereciendo mi persona va a tapar irregularidades cometidas por ella y el tesorero y el autoritarismo con que se maneja, subestima al pueblo», indicó.

Está claro que la relación entre Flores y Diedrich no viene bien desde hace mucho tiempo. Más precisamente a los pocos meses de ganar las elecciones en la Comuna en 2015.

Flores, como presidenta del Tribunal de Cuentas ha manifestado, en varias oportunidades, la necesidad de «transparencia» en la gestión. Tan tensas están la poca comunicación que mantienen que, en el día de ayer, la titular comunal anunció la denuncia judicial contra la titular del Tribunal por supuestas «difamaciones».

Ante esta situación, REDACCIÓN ALTA GRACIA, en diálogo con Liliana Flores explicó que «Ninguna amenaza va a lograr que calle las irregularidades que observamos; me comprometí cuando asumimos dar a conocer a mis vecinos que se hace con su dinero y eso seguiré haciendo hasta el último día de mi función pública».

Flores había puesto la mirada sobre los gastos y egresos comunales, como ser los fondos provenientes del estacionamiento en la zona del Río, los que estarían siendo «desviados».

«Estoy deseando que se haga la denuncia, porque eso me permitirá presentar ante la Justicia toda la probatoria que tengo acerca de lo que he venido denunciando desde hace tiempo. Temas complicados, porque hacen al manejo de dineros que son de todos, que son de los vecinos de Villa La Bolsa. Insisto, creo que si me llevan al plano judicial, ese será el mejor escenario para presentar todo y dejar en claro lo que se viene haciendo desde el ejecutivo comunal», manifestó.

Finalmente expresó «Más allá que esté tranquila, porque tengo todas las pruebas de lo que siempre he dicho, siento impotencia. Impotencia porque tengo la desagradable sensación de que cuando uno es honesto, te cae el peso del poder en tu contra. En este caso, con dos abogados, pagados con dinero de los vecinos, secundando a la jefa comunal amenazando con llevarme a la justicia. Es el mundo al revés».

