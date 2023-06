A pesar de haber transcurrido casi la mitad del ciclo lectivo, algunos usuarios afirman que la empresa no ha cumplido con la entrega de los plásticos del Boleto Educativo Gratuito.

Usuarios del transporte urbano de la ciudad siguen indignados debido a la falta de entrega de los plásticos del Boleto Educativo Gratuito por parte de la empresa Transporte Garay SRL. A pesar de haber transcurrido casi la mitad del ciclo lectivo, los usuarios afirman que la empresa no ha cumplido con la entrega del servicio de transporte estudiantil gratuito.

Fuentes de la empresa Garay informaron a Redacción Alta Gracia que la entrega de los plásticos debe realizarla el Gobierno Provincial, y que aún no los han recibido. Por ende, los usuarios no pueden acceder al servicio. En tanto, desde la línea de la empresa, responden con un escueto mensaje de WhatsApp de que aún no están disponibles.

Por otro lado, los usuarios afectados han intentado comunicarse con la empresa en repetidas ocasiones para obtener una solución. Según los testimonios brindados a este medio, los representantes Garay han manifestado que no cuentan con los plásticos necesarios para cumplir con la entrega.