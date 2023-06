Hubo pugilistas de distintas partes de la provincia y el país en este festival que se está transformando en un clásico en la región.

Una nueva noche de box de lujo se vivió este sábado 10 de junio en el Salón Brochero. Ocho peleas y una de fondo donde se disputaba la Copa de Santa Ana fueron el marco para que la jornada se viva como una verdadera fiesta deportiva.

Entre las localidades que participaron se pueden mencionar a Saldan, Villa María, Río Primero, Santa Ana, Villa del Rosario, Tanti, Carlos Paz, Juárez Celman, la ciudad de Córdoba, Río Segundo, Alta Gracia, entre otras zonas. Además del representante de La Rioja (Javier Pozo) que terminó consagrándose campeón de la Copa Santa Ana tras enfrentarse con el valor local, Tyson Sessa. El cierre de la noche se definió luego de que el árbitro frenara la pelea en el segundo round.

«Fue una derrota linda porque peleé contra un gran rival, sabía que iba a ser difícil. A partir de este domingo redoblo los esfuerzos, soy joven, tengo toda una carrera por delante, me tengo fe. Lo que me da pena es que defraudé a la gente de Santa Ana que me vino a ver, pero estoy con todas las pilas, hago un enorme esfuerzo, me levanto a las cinco de la mañana, entreno, estudio, y a la noche vuelvo a entrenar…es muy sacrificada la vida del boxeador pero le ponemos todo», dijo al concluir el encuentro Tyson Sessa.

Al finalizar la velada, el intendente José Luis Becker entregó al ganador la Copa Santa Ana que se aporta a modo de motivación para «todos aquellos que se sacrifican y siguen adelante con la vida deportiva. Venimos pregonando eso y alentando el deporte en todos los eventos, además de los talleres que se llevan adelante desde hace años», dijo el intendente.

«El evento tuvo lleno absoluto, peleas de altísimo nivel todas. De los locales, peleó Rocky Ovideo, perdió por puntos pero hizo una excelente presentación. Con la pelea de Tyson fue una lástima que se haya dado así el resultado pero bueno, la idea es volver a entrenar y seguir para adelante. Lo importante es que el está bien, sigue motivado…perder es una instancia más de aprendizaje», dijo el coordinador de Deportes Enzo Palacios, y uno de los organizadores de este evento apoyado por el municipio.

Por otra parte agregó: «Nosotros no somos resultadistas, sino más bien apreciamos todo el proceso, el sacrificio del entrenamiento. A las peleas las tomamos como una instancia más. Se aprende siempre, de eso se trata. Estoy contento porque se sigue promoviendo el deporte desde el municipio con este tipo de eventos multitudinarios, porque no solo apoyó también aportó los guantes y los cabezales, esto hace que todo esto sea mucho más fácil. Y contento porque el boxeo se ha convertido en un deporte mucho más popular, van las familias»