Se aprobó la ordenanza para exhibir obras de arte en edificios públicos

Con el fin de promover el trabajo de artistas locales y, a su vez, de acercar la cultura a la población, se aprobó la ordenanza para que distintas obras de arte puedan ser exhibidas tanto en la sede del Concejo Deliberante como en edificios públicos.

El pasado miércoles, en la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad la Ordenanza 12.253, que dispone la exposición de obras de arte de artistas de Alta Gracia en edificios públicos de afluencia masiva de personas y en la misma sede del Concejo.

El fin de dicha ordenanza es «facilitar el acceso a la vida cultural de la población», según se leyó en el recinto. A su vez, al artista se le da difusión, ya que cada obra exhibida lleva a su lado un pequeño cartel con el nombre de la obra, el nombre del autor y el número de la ordenanza. No se aclara, por ejemplo, si dicha obra está a la venta o no, detalle que haría mover la rueda del mercado de arte local. Cabe destacar que, si de mercado de arte se habla, en la ciudad existen pocos puntos accesibles a la población general, uno es, por ejemplo, el Paseo de Artistas que se ubica en la calle Nieto, al costado del Obraje, los fines de semana.

«Creo que el arte no sólo cumple en algunos casos la función de exhibirse para decorar un espacio, sino que debe ir mas allá y por eso la información necesaria junto a la obra es fundamental», opina consultado por Redacción Alta Gracia un miembro del colectivo de artistas local.

Por otro lado, para llegar a que la obra sea exhibida, el o la artista debe ser nacido en Alta Gracia, o registrar una residencia no menor a cinco años en la ciudad; como así también tener una actividad artística de no menos de cinco años. Luego, se convocará una vez al año un registro de artistas. «La elección de los artistas estará a cargo de una comisión de concejales y un representante del Poder Ejecutivo», leyó Roberto Urreta, concejal oficialista, cuando daba a conocer los puntos de la ordenanza. Porque aparte de concejales y representantes del pueblo, los ediles locales cuentan con un vasto conocimiento en gestión cultural y curaduría de arte. «Esta propuesta necesitaría miembros entendidos de la rama artística para poder seleccionar obras artísticas», opinan desde el colectivo.

La exhibición temporal de las obras, ya sean esculturas, pinturas, grabados, dibujos, vitrales, se realizarán a través de un comodato gratuito entre el artista y el municipio.

«El arte es bienvenido siempre para la difusión del artista. Creo que si los espacios son propicios y tienen las condiciones necesarias para mostrar obras, está bien, siempre cuando los espacios cuenten con buena iluminación y sobre todo seguridad, y esto es un tema. No se puede exhibir obra en lugares que nadie cuide y espacios oscuros con falta de luz», manifiesta el artista. No obstante, es un detalle que está incluido en la ordenanza: la obra exhibida deberá contar con ciertos materiales para ser colocada ya sea en interiores como exteriores, y será ubicada en un lugar donde no interfiera con las actividades cotidianas y, a su vez, se garantice su seguridad.