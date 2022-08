Caso Florencia Guzmán: se realizará una rifa para costear abogados

La mujer hace casi cinco meses que no ve a su hija, que su padre tiene retenida en Santiago del Estero. El caso lleva un largo trecho judicial, entre abogados y asesores para poder recuperar a la niña.

El 24 de marzo el ex marido de Florencia se llevó a su hija, en calidad de régimen de visitas, y jamás se la devolvió. Además, cortó todo tipo de vínculo virtual entre la niña y su madre. Allí comenzó el calvario de esta joven madre que vive en Alta Gracia.

El pasado 4 de agosto se realizó una convocatoria frente a Tribunales para que la jueza se aboque a la causa. «(El padre) no sólo le quitó el contacto conmigo, si no con toda su familia materna. Necesito que la jueza Vigilanti se aboque a la causa para poder pedir su restitución, o por lo menos que me den un régimen de visita, porque necesito ver a mi hija y ella necesita verme a mí», había expresado durante la convocatoria Florencia Guzmán. Luego, la jueza accedió a verla.

Para continuar con la causa y poder afrontar los costos de los abogados, Florencia llevará adelante una rifa, por lo que necesita la solidaridad de los vecinos de Alta Gracia. Por el momento, los números no están a disponibilidad, si no que la joven busca donaciones de premios para luego poder rifar.

Para poder donar y colaborar con Florencia Guzmán, click aquí