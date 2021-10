¿Saieg cayó ante el «operativo seducción» de Schiaretti?

El «bunker» que el legislador Walter Saieg y los militantes del «Frente de Todos» montó en Liniers y Arzobispo Castellanos se desmanteló de la noche a la mañana. Aún no hay versiones oficiales sobre lo que pasó. Sin embargo, las declaraciones en «off» indicarían que el histórico peronista, volvió al «ala» de «Hacemos por Córdoba».

En los últimos días y a instancias del re-inicio de la campaña para las elecciones legislativas de 2021, el gobernador Juan Schiaretti habría lanzado el «operativo seducción», como indicó el medio La Voz.

El mismo tendría como objetivo «rescatar» a los intendentes que participaron en la campaña de las PASO acompañando a Caserio y Martín Gill, a volver a trabajar en las filas de Hacemos por Córdoba ya que el magro resultado obtenido por el Frente de Todos, lograría llevar algunos votos a la dupla «Ellas».

Ex-bunker de Frente de Todos Alta Gracia. Liniers esquina Arzobispo Castellanos. Foto Redacción Alta Gracia

Este medio intentó comunicarse con referentes cercanos al legislador y ex intendente Walter Saig sobre la decisión de «desmantelar» el bunker pero sin respuestas. Sin embargo, el sector más «kirchnerista» del espacio contó – en off- que el mismo seguirá trabajando como lo vienen haciendo hace años, acompañando al gobierno nacional.

Si bien, las fuentes no quisieron dar detalles sobre qué habría pasado con el ex intendente, sí se atrevieron a asumir que cualquier acción no era «sorpresiva».