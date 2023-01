En 2022 el bloque de Juntos Podemos Anisacate presentó el proyecto de la colocación de un semáforo, ante la incesante cantidad de accidentes en Ruta 5. En esta ocasión, proponen la construcción de una rotonda en el cruce de Ruta 5 con Ruta E-56, camino a La Quintana.

Esta semana, el bloque Juntos Podemos Anisacate, presidido por Natalia Contini, presentó el proyecto de la construcción de una rotonda en el cruce de Ruta 5 con Ruta E-56. El mismo se basa en la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren casi semanalmente en la región.

«En esta área se encuentran el puente de Anisacate, la Sub Comisaría, las escuelas IPET 118-Juana Azurduy y Vicente Lopez y Planes, campings de recreación y un conjunto de negocios, es decir se constituye un nudo

vial y urbano. Es importante destacar que esta intersección próximamente tomará más relevancia por la nueva autovía, es primordial anticiparse, resolver la situación actual y la situación futura», reza el proyecto.

Cabe destacar que en octubre de 2022 el mismo bloque había pedido ya la colocación de semáforos sobre el corredor de Ruta 5, iniciativa que había sido apoyada por el influencer Juan Pablo Rodríguez, de Un Tatuaje por una Sonrisa.

«Con respecto a los semáforos, todavía estamos sesionando con el Concejo Deliberante: en una de las charlas que se da por el agrande del ejido municipal se manifiesta que ni siquiera teníamos medidas de seguridad sobre Ruta 5, algo que los vecinos vienen pidiendo hace muchos años. La presidenta del Concejo contestó que el municipio estaba trabajando con especialistas de la Universidad de Villa María para ver el tema de la ruta, porque los semáforos no eran una posibilidad», manifestó Natalia Contini en diálogo con Redacción Alta Gracia.

Consultada sobre si el oficialismo habría brindado respuestas tanto del proyecto de los semáforos, como de la rotonda, Contini expresó: «Ellos no quieren trabajar en conjunto con la oposición (…) No someten a consenso nada, no tenemos una mesa de diálogo para hablar sobre seguridad vial, cortes de agua, inseguridad, mantenimiento de las calles y todo lo que pedimos nos remiten como cualquier otro vecino por la vía administrativa de solicitar pedido de informe a mesa de entrada».