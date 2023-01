El encuentro será a partir de las 19:30 horas en Plaza Solares. Luego, la nota con todos los firmantes será presentada ante el Concejo Deliberante.

El pasado domingo se realizó una sentada pacífica frente al Primer Paredón para visibilizar la falta de agua y el cauce seco del Arroyo Chicamtoltina: causa que apuntan directamente al accionar del country Potrerillo de Larreta.

En ese sentido, este miércoles una vecina de Alta Gracia, Fernanda Caponigro, mantuvo una entrevista con el programa El Show del Lagarto. Allí, la mujer explicó la problemática que viene atravesando la ciudad respecto al Primer Paredón y el arroyo.

«Todos los vecinos estamos enterados de nuestros derechos, como recurso natural no se puede hacer eso. (…) Las autoridades dan excusas y desde noviembre hacen investigaciones no tan necesarias: a la vista está que el arroyo entra por un lugar y no sale más», manifestó la vecina.

«El arroyo está completamente seco, donde era el Primer Paredón quedó una ollita con agua putrefacta, que es para que se junten mosquitos y podredumbre, no se puede estar a la orilla porque es un olor espantoso. Empezamos el domingo con una sentada pacífica, no vamos a ir con violencia, no queremos ser como ellos. Tomamos esto como violencia por parte de la gente del Potrerillo», explicó Caponigro.

A raíz del reclamo, la mujer aseguró que se conformó un grupo con más de cien vecinos unidos por la misma causa. Ante la falta de respuestas, esta tarde se convocarán desde las 19:30 en Plaza Solares para realizar una junta de firmas, que será entregada ante el Concejo Deliberante, para obtener algún tipo de respuesta.

Cabe destacar que esta semana se anunció la conformación de una comisión para la evaluación de la situación de los arroyos y cuencas de Alta Gracia.

«No pueden justificar nada, porque ellos mismos las fotos que ponen muestran todas las represas que hay dentro del predio. Tienen una laguna, tienen dos represas con cascaditas, es muy hermoso el lugar, pero es una pena que sean sólo para unos», aseguró Caponigro al aire del programa emitido por El Doce, respecto a Potrerillo de Larreta. Allí, el periodista Lagarto Guizzardi aseguró que fuentes le habrían confirmado que funcionarios municipales tendrían terrenos en el country, afirmación que la vecina destacó que es poco probable de confirmar.