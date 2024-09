Según el Observatorio de Femicidios en Argentina, se registraron 200 víctimas fatales por violencia de género en Argentina. En Alta Gracia, en lo que va del año, Olga Bernardi y Romina Adén perdieron la vida en manos de hombres de su entorno familiar.

Según el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, dirigido por La Casa del Encuentro, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2024, se registraron 200 víctimas fatales por violencia de género en Argentina, con al menos 174 femicidios, tres lesbicidios y dos trans-travesticidios. Además, 15 varones adultos y niños fueron asesinados al intentar impedir estos crímenes.

El informe revela que 212 niños quedaron sin madre, el 55% de ellos menores de edad. El 56% de los agresores eran parejas o ex parejas de las víctimas. En este contexto, el gobierno de Javier Milei cerró áreas estatales que combatían la violencia de género y desfinanció programas destinados a proteger a las mujeres, profundizando las ideas contra el feminismo y lo que denominan la «ideología de género». No obstante, los números antes mencionados hablan por sí solos: más de 200 chicos quedaron sin su madre.

A nivel local, en una entrevista brindada a Redacción Alta Gracia anteriormente, Noemí Oliverio, Coordinadora del Área de Familia, declaró que «Todos los años ha ido creciendo el pedido de asistencia, nosotros años anteriores trabajábamos con un promedio de entre 400 y 500 casos anuales y ahora estamos en 700 casos anuales».

En Alta Gracia, se produjeron dos femicidios en 2024. En enero, Olga Bernardi, una maestra jubilada de 72 años, falleció tras ser internada con graves lesiones producto de una golpiza en su domicilio de Villa Oviedo. El acusado es su hijo, Marcos Bottaro, de 38 años, detenido por homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género, o sea femicidio, en perjuicio de su madre. Los vecinos habían alertado golpizas y maltratos, pero nunca hubo una denuncia formal. Nuevamente, una mujer había quedado desamparada.

Este viernes, Romina Adén, madre de tres hijos, fue hallada muerta en su domicilio en barrio Don Bosco con signos de violencia. La investigación, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, aún no oficializó la carátula de femicidio. No obstante, mensajes de Cristian Muñoz, ex marido de Adén, hacia una de sus hijas hablarían de una premeditación: el agresor se había asegurado que la preceptora del Manuel de Falla se encontraba sola en el domicilio. Horas después, Muñoz, fue encontrado sin vida. Según las primeras informaciones, se habría tratado de una autodeterminación. Y este fin de semana, tres chicos, de 22, 14 y 3 años, quedaron sin su mamá.