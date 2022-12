Una mujer, quien se trasladaba con su sobrina de 10 años sobre la Ruta 5 km 30 (jurisdicción de Anisacate) denunció que otro vehículo, cuyos conductores habrían estado en estado de ebriedad, la chocaron y se dieron a la fuga. Más tarde personal policial le tomó los datos y las dejó en la ruta. Luego otro grupo de personas se acercaron a ellas y sufrieron el robo de sus pertenencias.

Tuve un accidente a las 5 de la mañana. Se me cruzó un auto, venían borrachos, venían zigzagueando. Me chocaron. Di cuatro tumbos y pegué con el guardaraid”, relató desesperada Silvia Damiani que viajaba junto con su sobrina de 10 años. El hecho ocurrió a sobre la ruta 5, a la altura del kilómetro 30, en Anisacate cuando se trasladaba desde Córdoba. El otro vehículo se dio a la fuga. Agregó que, la Policía las asistió 40 minutos después del siniestro vial, pero que luego se fue, a pesar de que con su sobrina le pedían que “no las dejaran solas, en el medio de la noche y de la nada”.

La Fiscalía del Turno 2 a cargo de Alejando Peralta Otonello se comunicó con la jefatura de la departamental Santa María para iniciar investigaciones sobre lo ocurrido.

Eran las 10.30 del domingo 11, mientras Silvia Damiani hablaba con La Voz sobre una noche de “pesadilla” que parecía no terminar aún. “Acá estoy en el mismo lugar. Recién llega la Policía de nuevo. Después que hablé con mi abogado”, expresó angustiada. Carlos Nayi es el abogado de la damnificada y adelantó que, pedirán la pena máxima para los policías involucrados en el supuesto abandono de la mujer.

Cabe señalar que, el vehículo que habría protagonizado el siniestro y luego huído, habría salido de una fiesta privada cercana, según explicó la damnificada. “Yo no me he matado, y la nena tampoco porque estuvo la mano de Dios. No me interesa el auto, que ya no está más en condiciones, me interesa la vida”, expresó la mujer accidentada.

“Tuve un accidente a las 5 de la mañana. Se me cruzó un auto, venían borrachos, venían zigzagueando. Me chocaron. Di cuatro tumbos y pegué con el guardaraid”, relató desesperada Silvia Damiani que viajaba junto con su sobrina de 10 años. El hecho ocurrió a sobre la ruta 5, a la altura del kilómetro 30, en Anisacate cuando se trasladaba desde Córdoba. El otro vehículo se dio a la fuga. Agregó que, la Policía las asistió 40 minutos después del siniestro vial, pero que luego se fue, a pesar de que con su sobrina le pedían que “no las dejaran solas, en el medio de la noche y de la nada”.

La Fiscalía del Turno 2 a cargo de Alejando Peralta Otonello se comunicó con la jefatura de la departamental Santa María para iniciar investigaciones sobre lo ocurrido.

Eran las 10.30 del domingo 11, mientras Silvia Damiani hablaba con La Voz sobre una noche de “pesadilla” que parecía no terminar aún. “Acá estoy en el mismo lugar. Recién llega la Policía de nuevo. Después que hablé con mi abogado”, expresó angustiada. Carlos Nayi es el abogado de la damnificada y adelantó que, pedirán la pena máxima para los policías involucrados en el supuesto abandono de la mujer.

Pesadilla en Anisacate. «Se me cruzó un auto, venían borrachos, venían zigzagueando. Me chocaron», contó la víctima. (Gentileza Silvia Damiani)

Cabe señalar que, el vehículo que habría protagonizado el siniestro y luego huído, habría salido de una fiesta privada cercana, según explicó la damnificada. “Yo no me he matado, y la nena tampoco porque estuvo la mano de Dios. No me interesa el auto, que ya no está más en condiciones, me interesa la vida”, expresó la mujer accidentada. “Estas cosas no deben ocurrir nunca más”, consideró Nayi, por su parte.

ABANDONADA

Sobre el accionar policial posterior al siniestro durante la madrugada, Damiani recordó que les pidió que no la dejen sola. “Me dejaron sola sin una persona en la ruta, nadie que frenara el tráfico nada y se fueron”, expresó con la voz entrecortada. “Me dejaron totalmente abandonada, le estuve rogando que no me dejaran e igualmente se fueron”, destacó.

Cuando se quedaron sin acompañamiento policial, según explicó Damiani, se acercaron supuestos colaboradores a “ayudar”, también borrachos, y les robaron: el celular de la pequeña, un bolso, entre otras pertenencias que no llegaba a registrar en el medio del mal momento. Su sobrina ya había sido retirada del lugar en medio de una crisis de nervios.

También apuntó contra los policías que dejaban salir “borrachos” a la ruta a otros asistentes a esa fiesta, ya que “eran profesionales del manejo”.

Carlos Nayi, abogado de Damiani, señaló que pedirán la máxima sanción para los policías y para aquellos que les sustrajeron las cosas en un momento de indefensión. Nayi precisó que, desde el primer momento que llegó la Policía querían dejarlas a ella y la “nenita” solas. “Quedó sola sin conos, sin policía, las podrían haber asaltado sexualmente, las podrían haber matado, les podría haber pasado cualquier cosa”, argumentó el abogado.

CHOQUE Y ABANDONO EN ANISACATE: LAS MEDIDAS

La Fiscalía de Turno 2 a cargo del Fiscal Alejandro Peralta Otonello comenzó las investigaciones en tres áreas: identificar el vehículo involucrado que se dio a la fuga, conocer el supuesto accionar indebido de los policías involucrados posteriormente al siniestro, e investigar sobre los supuestos “colaboradores” que asaltaron a la mujer accidentada. Fuentes policiales señalaron que, la Fiscalía se contactó con la jefatura departamental de Santa María para que comenzara las investigaciones pertinentes.

Si se identificara el vehículo, podría ser imputado por lesiones culposas. Mientras que, en el caso de los policías supuestamente involucrados, deberán determinar si se cometió algun ilícito y comunicarlo al Tribunal de Conducta Policial.

Fuente La Voz del Interior