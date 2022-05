Niños envueltos en hojas de acelga

Pasqualino.net- (Silg bi labane) – Tradicionalmente se envuelven en hojas de parra, pero cuando éstas no son asequibles sea frescas, sea en conserva, podemos utilizar la hojas acelga, preferiblemente cultivada al estado natural, bajo el cielo azul, la lluvia, el sol del día, las estrellas de la noche… la hojas de la acelga de invernadero son de pala chica y no sirven para envolver, son menos fibrosas, contienen mucha agua y no resistirían la cocción prolongada.

Ingredientes – 1 atado grande de acelga, 350 gramos de carne vacuna picada, 150 gramos de arroz, 2 cucharaditas de menta seca desmenuzada, 1 cucharadita de pimienta árabe(barat), 1 litro de yogur natural (laban), sal.

Preparación – En una olla con abundante agua con una cucharada de sal, hervir las hojas de acelga limpias y con sus pencas, apenas unos minutos. Echarlas en agua fría corriente, dejarlas enfriar y escurrirlas. Mientras tanto, lavar el arroz, escurrirlo bien y dentro de un bol mezclarlo con la carne picada, sal a gusto y las especias.

Extender las hojas de acelga sobre un paño de cocina y rellenarlas depositando en la parte superior con una cantidad de carne con arroz que permita, primero, doblar hacia dentro los bordes de la hoja y luego empezar a arrollar utilizando la penca como cordoncito para afirmar el “niño”.

Colocar todos los paquetitos compactados, en una cacerola de fondo ancho, cubrir con agua ligeramente salada y cocinar con tapa durante unos veinte a veinticinco minutos desde la ebullición. Sacar los rollitos, ponerlos en una fuente y servir fríos o caliente con el yogur mezclado con la menta fresca picada.

Foto: Cookpad