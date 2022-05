Es cura y vicedirector: lo denuncian por violencia y por encubrir acoso sexual

Cba24n- Se trata de Daniel Frattin, directivo del Ipetym 61 “Gral. Manuel Savio” de El Pueblito. «Nos dice que somos unas putas, que por venir de calzas provocamos a los demás» contó una estudiante.

El femicidio de Margarita Vascunian Sánchez (52) a manos de su pareja, el docente Fabián Alejandro Romero (57), desató una ola de protestas y denuncias públicas sobre distintas situaciones de acoso y violencia sufridas por estudiantes de varias localidades de Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba.

Primero fueron alumnas del Ipem 387 de Agua de Oro quienes reiteraron (habían hecho protestas en octubre de 2021) que Fabián Romero y otros cuatro docentes ejercían acoso y pidieron que fueran apartados del colegio Sotero Eugenio Bartolomé.

Ahora, alumnos del Ipetym 61 de El Pueblito, Salsipuedes, -otra de las escuelas en las que dictaba clases Romero y ejercía violencia de género- denunciaron a un profesor por acoso sexual y al mismísimo vicedirector de la institución, el cura Daniel Frattin, por amedrentamiento, violencia verbal y física, ejercidos para proteger, según dicen, al docente denunciado.

«Nos dice que somos unas putas, que por venir de calzas provocamos a los demás», contó una alumna al programa Tanta Trampa, emitido por 102.3 FM.

“Yo pensé que éramos 5 o 6 las que teníamos cosas para decir, pero hoy en la protesta éramos un montón de chicas que habíamos pasado por cosas similares», dijo una alumna del Ipetym, agregando que padecen «actitudes asquerosas y horribles».

En ese contexto, el 3 de mayo pasado realizaron una protesta para visibilizar lo que se vive dentro de la institución en torno a las denuncias por casos de acoso y situaciones violentas, que, según dijeron, son ignoradas por la directora, Claudia Colombo.

El detonante de la sentada fue el regreso a las aulas de Frattin, quien además de vicedirector es profesor, y había sido apartado por denuncias de violencia de género contra las alumnas. Según contaron las estudiantes, el cura ya habría sido denunciado en reiteradas oportunidades por colegas docentes desde 2007.

En un audio difundido en el programa Tanta Trampa, de la FM 102.3, una de las chicas contó que en una asamblea previa realizada en abril, Frattin les cortó el micrófono, se los arrancó de las manos, y les dijo «ustedes no son quién para hablar de estos temas».

Según contó, el vicedirector ejercía violencia verbal y misógina con las alumnas de manera constante y sistemática, cuestionando, incluso, la forma en que estaban vestidas a pesar de estar dentro de la normativa escolar.

Además, la chica señaló que Frattin llegó a decirles “que se dieran vuelta para ver bien la ropa y acusarnos de provocación”.

«El 21 de abril hicimos una sentada porque no habíamos sido escuchados. Teníamos un profesor que nos acosaba y tenemos el vicedirector que también nos acosa verbalmente, nos dice que somos unas putas, que por venir de calzas provocamos a los demás le pegó a una alumna, y tiene denuncias de parte de profesoras», señaló la alumna.

«Yo fui una de las que sufrí acoso por parte del profesor: me preguntó si me podía alcanzar a mi casa y si me gustaban mayores, y que por qué no había probado con un mayor nunca», relató la joven.

Luego de las denuncias mencionadas, comenzó un proceso de investigación por parte del ministerio de Educación, pero según las estudiantes todo quedó en la nada, ya que a los dos días, Frattín volvió a dictar sus clases en el colegio.

«Ayer (por el 2 de mayo) vimos que el vicedirector vino a dar clases porque, aparte de ser vicedirector, es profesor. Estaba dando clase como si nada y también en su rol de vicedirector . Ahí fue cuando se pudrió todo porque dijimos no puede ser». Tras eso, realizaron la sentada.

«Necesitamos ya mismo saber por qué el vicedirector estaba acá, ya que le preguntamos a una preceptora y nos dijo «y bueno , ya tenía que volver». La directora (Claudia Colombo) nos dijo que la inspectora le dijo que él ya estaba capacitado para volver a dar clases. Cuando no es así. A nadie le parece segura una persona violenta, misógina y ellas siguen con su postura de que Frattín tiene que seguir en el colegio. Yo no estoy segura si lo veo, me da asco, me da repugnancia verlo», dijo la joven.

Las y los estudiantes del Ipetym 61 están llevando adelante nuevas protestas, no solo en contra de los dos docentes acusados de abusos, sino por la defensa corporativa de directivos y docentes que pretenden encubrir situaciones tan graves como la violencia de género.

Según relataron las alumnas, otros profesores pasaron por las aulas defendiendo a los acosadores, diciéndoles que «no tienen que acusar a la gente (por los dos denunciados) así como así».

Datos escalofriantes

Según se informó en el programa Tanta Trampa en lo que va del 2022, once docentes fueron separados de sus cargos por denuncias de acoso a los estudiantes en escuelas de localidades ubicadas en Sierras Chicas: cinco en el Ipem 387 de Agua de Oro, dos en el del Ipetym 61 de Salsipuedes, uno del Instituto Técnico Maestro Alfredo Bravo de Río Ceballos, dos más del colegio Mariano Moreno de la misma localidad, y uno de una escuela de Villa Allende.

Qué hicieron las autoridades educativas al respecto

“Se ha abierto el curso de una investigación. Buscamos el esclarecimiento para que los chicos y las chicas puedan estar seguras. Las autoridades ya están tomando cartas en el asunto”, afirmó una de las docentes del Ipetym 61 de Salsipuedes.

A partir de entonces, la inspectora de Educación Técnica, Alejandra Torregiani, labró un acta, tomó las declaraciones de los estudiantes, y “se abrió esa primera instancia de escucha”, contó uno de los alumnos a un diario local.

Además, el joven dijo que “uno de los profesores fue apartado por la institución y el otro, el vicedirector, Inspección informó a través de la directora (Colombo) que estaba en condiciones de volver a las aulas”.

“Desde inspección nos dijeron que están estudiando y viendo qué sanciones se van a aplicar, pero no están atendiendo nuestra necesidad de que se lo aleje porque consideramos una presencia incómoda. Nos hace mal tenerlo en la institución y más siendo que hay una investigación”, señaló el estudiante.

El joven subrayó que las autoridades deberían estar dando un espacio de reflexión “para procesar estos eventos que son traumáticos para nosotros (…)”.“Requerimos jornadas efectivas dictadas por personal capacitado en estos temas y que se nos de la contención necesaria que no se nos está dando (…)”, pidió el estudiante.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia informaron que los docentes apartados no retornaron ni retornarán a la escuela. “Siguen apartados sin funciones frente al aula”, afirmaron, aunque claramente no es así en el caso del cura Frattin.