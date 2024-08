La desaparición de Loan Danilo Peña reavivó uno de los casos más emblemáticos de la región sin resolver: la búsqueda de Dieguito Gutiérrez. Esta semana, su familia recordó el cumpleaños 32 de Diego: «No pierdo la fe», expresaron.

La desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio en el paraje El Algarrobal en Corrientes, reavivó recuerdos de desapariciones no resueltas en Córdoba. La búsqueda de Loan, que aún no dio respuestas claras, cuenta ya con siete personas imputadas en la causa.

Este caso ha hecho resurgir la memoria de otros hechos que conmocionaron a Córdoba en el pasado, como el de Dieguito Gutiérrez, quien desapareció en 1998 a los 6 años en la Bahía del Biguá en el dique Los Molinos. Diego fue visto por última vez jugando con sus hermanos, pero cuando lo llamaron para almorzar, él ya no estaba. A pesar de las búsquedas intensivas y el trabajo de varios organismos, su paradero sigue siendo un misterio.

Recientemente, la familia de Dieguito recordó su cumpleaños número 32, que fue esta semana: una fecha que mantiene viva la esperanza de encontrarlo. En un emotivo mensaje compartido en redes sociales, reafirmaron su fe en que Diego sigue con vida.

«Tantas injusticias, tantas cosas mal hechas, tantas dudas, tanta bronca que no tenés una idea. ¡Cómo hubiera deseado ser grande en ese momento y tener la valentía y coraje de ir contra el mundo en busca de vos!

Hoy, a pesar de los años, no pierdo la fe, siempre digo que para mí estás con vida. Y a eso no me lo quita nadie. No voy a bajar los brazos, voy a seguir con esto cueste lo que cueste, junto a mi familia, tu familia y toda esa gente que nos sigue acompañando», expresó su hermana.