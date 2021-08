Juicio por Aydee: El dolor después del dolor

Si algo no imaginaba, cuando presencié el juicio en la plataforma del Poder Judicial, era que a dos años de la muerte de su hija, Graciela Cortez, aún debía bucear en el medio de trámites para conseguir guardias transitorias, trabajar un poco más para pagar certificados de «buena conducta», y esperar aún la tenencia de su pequeña nieta, de tan solo dos años. Y es que parece que hay un dolor después del dolor, parece que no es suficiente perder a una hija en manos de un asesino, sino que todavía hay que «pelearla» un poco más para que el Estado esté presente.

El martes 3, el femicida Facundo Gimenez fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de Aydee Palavecino. Y se hizo un poco de justicia. Pero, para la mamá de Aydee aún persiste el miedo a que algún día cuando Gimenez salga, vuelva a terminar con lo que empezó, vuelva a intentar quitarle la vida a su nieta.

Y es en ese contexto que, el alegato de la abogada Blanca Barreiro en representación de Graciela Cortez se vuelve fundamental, se vuelve necesario. Habló de la falta de presencia del Estado en el control de los victimarios y en la falta de acompañamiento de las víctimas.

«Hoy vamos a hacer justicia por Aydeé, pero para eso tenemos que construir un mejor mundo para Olivia (la hija de Aydee). Para todas las Olivias y los varones, que no son nuestros enemigos. Cuando Olivia pueda caminar libre por la calle, construir relaciones sanas y enamorarse de quien quiera sin que ello implique riesgo, ahí habrá justicia por Aydeé».

Barreiro le permitió leer una carta a Graciela Cortez para finalizar su alegato que, entre otras frases que resuenan, dijo: «Desde aquel 1º de junio de 2019, no sólo viví el dolor de la pérdida violenta de mi hija, sino que quedé expuesta ante la sociedad. Si bien muchas mujeres me acompañaron, me encontré con policías, abogados, principalmente hombres que me violentaron a mí y a mis decisiones».

«Ojalá Olivia pueda vivir en un mundo mejor, por eso pido que no sólo nos quedemos pidiendo justicia, cuando ya nadie le devuelve a esa niña, su mamá», expresó.

«Que seamos mejor tratadas, que podamos criar hijas a hijos en igualdad de derechos», deseó al leer su carta.

«Aydee presente, ahora y siempre. Por ella y por todas», finalizó la mamá de Aydee.

