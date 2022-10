Iván Poletta: «Algunos ediles no merecen el lugar donde están sentados»

Continúan las repercusiones sobre el altercado del miércoles en el Concejo Deliberante, donde entre gritos y chicanas, el Intendente de la ciudad se retiró del recinto sin poder llegar a hacer declaraciones sobre las obras de la calle Lucio V. Rossi.

Las repercusiones del altercado de este miércoles en el Concejo Deliberante, cuando el intendente Marcos Torres se hizo presente en el recinto para dialogar sobre las obras de la calle Lucio V. Rossi junto al Secretario de Obras Públicas, Marcos Moreira; no dieron tregua durante las últimas horas en el mundillo político.

«Es tristísimo, siento hasta vergüenza ajena porque soy parte de un Concejo donde el sector de la oposición tiene una conducta que es bajísima, un nivel de debate legislativo bajísimo. No entienden el poder de la representatividad de su palabra. No entienden lo que es ser el representante del pueblo, lo cual significa una enorme responsabilidad a la hora de actuar. No entienden lo que es el respeto para las instituciones, para los colegas, para la Presidenta del Concejo, para con los vecinos a los cuales en sus innumerables alocuciones terminan diciendo muchísimas mentiras, cuestiones sin sustento ni contenido», arremetió Iván Poletta, concejal del bloque oficialista, en diálogo con Redacción Alta Gracia.

En la mañana de este jueves el intendente brindó una conferencia de prensa junto al Vicepresidente del APRHI, Guillermo Vilchez y del Secretario de Obras Públicas, Marcos Moreira. Allí, al ser consultado por el tema, destacó la postura del opositor Marcelo Jean, quien fue el único – a vistas del intendente- quien conservó la diplomacia dentro del recinto deliberante.

«Voy a dejar de lado a Marcelo (Jean), en este caso en particular porque la verdad quien es más crítico y quien tiene más conocimiento al respecto, con quien he tenido discusiones más acaloradas, fue la persona que más calma estuvo y la persona más respetuosa al respecto, dispuesto a escuchar las explicaciones del intendente», admitió también Poletta.

«Siento vergüenza ajena, Amalia (Vagni) se asustó tremendamente porque sabía que no conoce del tema, ni tiene ningún tipo de contenido lo que estaba diciendo. Ni siquiera debe haber ido a la obra, Amalia a las 2 de la mañana estaba durmiendo y nosotros estábamos en la calle, como venimos haciendo muchísimos años. Ella se dio cuenta que llegaba el intendente con un técnico que le iban a decir las cosas como son y se iba a quedar sin sustento y usó un mecanismo de chicanas, gritos y falta de respeto. Fue una locura», continuó el edil. Cabe destacar que durante la tormenta cayeron varios árboles, postes y hasta hubo voladura de techos en tres viviendas, donde trabajaron Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

«Mientras nosotros estábamos dando vuelta por la ciudad, cada uno por su lado, colaborando con la gente de Epec con los árboles caídos, viendo que el funcionamiento de la calle Rossi sea el correcto; viendo que la obra no tenga inconvenientes; viendo los 50 frentes de obra; daba la sensación de que ellos estaba rogando que algo salga mal, esa es la política que están haciendo» opinó Poletta.

«Fue un atropello y una actitud totalmente irresponsable. No merecen el lugar donde están sentados, esa es la realidad», finalizó el concejal.