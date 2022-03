Inminente desalojo en el acampe ambiental de Ruta 5

Tras tres días de acampe, llevado a cabo por la Asamblea Paravachasca por la falta de respuestas por parte de la justicia ante el Amparo Ambiental Colectivo, hoy en horas de la siesta comenzaron a llegar miembros de Policía de Córdoba y de Infantería ante un inminente desalojo.

Desde este fin de semana, bajo abrasante sol y ante los amagues de lluvia del domingo, miembros de la Asamblea Paravachasca comenzaron un acampe pacífico a la vera de la Ruta 5, en el obrador de la empresa Paolini hnos.

El objetivo de la medida es, según palabras de una miembro de la Asamblea, “visibilizar el reclamo, que resuene la lucha: no se trata de Autovía sí o Autovía no”. En otras palabras, los representantes del grupo aguardan una respuesta ante el Amparo Ambiental Colectivo presentado en Fiscalía en agosto del año pasado. Según sostienen, el avance de la Autovía arrasaría con el monte nativo del Valle y afectaría la disponibilidad de agua potable. Dato no menor, miembros de la Asamblea en otras ocasiones han realizado sentadas frente a Tribunales, siempre de forma pacífica, para exigir una rápida respuesta judicial.

No obstante, y pese a la presencia de voluntarios en el acampe, ya habían arribado en el lugar máquinas para comenzar con las tareas de movimiento de suelo.

“No tuvimos respuestas de nada, no respondieron de ninguna manera: es la medida extrema a la que llegamos ante las circunstancias ilegales que se manifiestan en esta obra”, expresó a Redacción Alta Gracia una miembro de la Asamblea Paravachasca, haciendo referencia a que el proyecto no cuenta con licencia ambiental, ni social.

Presencia de fuerzas de seguridad en el acampe



Este lunes en horas del mediodía comenzaron a llegar a la zona donde se encuentran los autoconvocados efectivos de Infantería y de Policía de Córdoba, con claras directivas de un inminente desalojo.

Alrededor de las 15 en redes sociales se podían ver las primeras imágenes: miembros de la Asamblea Paravachasca, entre cánticos, pancartas y aplausos permanecían estoicos en su lucha ante la presencia policial, aguardando los lentos pasos de una respuesta judicial.