Villa del Prado: tras una manifestación vecinal, la comuna respondió

Un grupo de vecinos del barrio «Los Olivares» se manifestó frente al acto en donde el gobernador Juan Schiaretti presentaba el programa Córdoba Sostenible. El reclamo era por luz y agua en el sector.

Según indicaron los vecinos, quienes realizaron un corte de ruta el pasado domingo, durante la presentación del gobernador Schiaretti y funcionarios, que sufrieron una estafa inmobiliaria y por lo tanto no pueden acceder a los servicios básicos (como luz y agua).

Durante el corte de ruta indicaron que alrededor de 200 familias son las daminificadas por un proyecto inmobiliario, a lo que el presidente comunal, Nelson Luján dijo este martes que «los vecinos de los Olivares siguieron con ese proyecto por su cuenta, la Comuna no tienen nada que ver».

En la cuenta oficial de la Comuna indicaron este martes en horas de la tarde que:

«Esta manifestación ha incluido una estafa por parte de una inmobiliaria, quiero aclarar como fue la situación.

«Hubo 2 etapas de la obra de tendido eléctrico en donde se asumió el compromiso por parte de los vecinos que iban a cubrir el pago de la misma lo cual no cumplieron teniendo que pagar la Comuna por el compromiso asumido.

«En la segunda etapa decidimos no participar de ninguna manera para evitar que sucediera lo mismo. Porque no es justo que los vecinos que cumplen tengan que cubrir a los que no quieren pagar.

«Los vecinos de los Olivares siguieron con ese proyecto ellos por su cuenta, la Comuna no tienen nada que ver. Dejamos en claro también porque mezclaron el tema del agua, estamos brindando servicio de agua con absoluta normalidad brindando distintos planes y facilidades para todos los vecinos. Muchos metros lineales de caño para seguir «avanzando con las obras.

«Por otra parte esto no nos detiene a seguir trabajando por nuestra localidad», indicó Luján al tiempo que enumeró las obras que se están llevando a cabo en la localdiad.