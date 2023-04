Por Claudia Moreno- Entre los meses de mayo y julio la oferta de locros es maravillosa. Me encanta probar todos los que el bolsillo me permita porque se venden por doquier. Pero, al menos una vez, me gusta hacerlo como a mí me gusta: Locro de trigo, como mi abuela me enseñó.

Los hay con mondongo, con verduras, con tripa gorda, de maíz o de trigo, con salsa picante o sin ella, puro zapallo o bien pulsudo. Aquí les paso la receta de cómo lo hago yo y, esta vez, al fueguito campero.

Ingredientes

Trigo pelado: 1 kilo.

Patitas- huesitos – cueritos de cerdo.

Zapallo criollo. 3 Kilos

Falda: Al menos 2 tiras sin grasa.

Marucha (o cualquier pulpa de carne tierna): 1/2 kilo.

Vacío de cerdo. 1/4 kilo.

Panceta. 200 gramos

Chorizos mezcla: 2 unidades.

Chorizo colorado: 2 unidades.

Porotos: 100 gramos.

Sal

Preparación.

En primer lugar el poroto debe estar en remojo desde la noche anterior. Cocinarlo. Cuando esté blando escurrir y reservar.

Poner en una cacerola con tapa el trigo y cubrirlo con agua fría. Llevar al fuego mínimo hasta que el agua empiece a moverse (como que está por empezar a hervir).

Apagar el fuego y dejar que el trigo comience a hincharse y aumentar su volumen. Dejar así unos 20 minutos (mientras corta el resto de los ingredientes).

Mientras tanto cortar el zapallo en trozos ni muy grandes ni muy chicos.

Trozar la carne en un tamaño que puedan llevárselo a la boca sin necesidad de cortar con cuchillo cuando se sienten a comer.

En este caso, el fuego de leña comenzó a hacerse. Distribuí en dos ollas (de distinta capacidad) el trigo y le añadí más agua fría. Y ahora sí a cocinar todo. Lo primero que pongo es el zapallo, los cueritos, las patitas y los huesitos de cerdo (necesitan mucha cocción).

Debe hervir. Cuando el zapallo está blando con un tenedor, lo voy aplastando para hacerlo puré. Para que ese agua se vaya transformando en un caldo espeso. Salar.

Una vez que el zapallo está deshecho incorporo la carne trozada y la panceta. Bajo el fuego a mínimo.

La cocción es muuuuy lenta. Mientras tanto abro un tinto para compartir en familia mirando el fuego y a los niños treparse a los árboles y jugar con los perros.

Para el final incorporo los chorizos y los porotos.

Salsa picante

Cebolla de verdeo y 1 cebolla común. Con aceite rehogo en una ollita. Una vez que la cebolla está transparente, le incorporo una taza de caldo de verduras. Condimento con muuuucho ají molino y pimentón.