El documental, que relata la lucha de Irene Cuevas, la joven altagraciense, para que APROSS le garantice las prestaciones necesarias para desarrollarse con autonomía, será proyectado en el evento en Buenos Aires.

El III Foro Mundial de Derechos Humanos se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires entre el 20 y el 24 de marzo, organizado por la UNESCO – CIPDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En el marco de este encuentro, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) realizará dos actividades abiertas al público en las que se destacará la lucha de Irene Cuevas, una joven altagraciense en busca de garantías para su autonomía.

La primera actividad será la proyección del documental «LA IRE», que se realizará el lunes 20 de marzo a las 11:00 hs en el Micro cine Raymundo Gleyzer, ubicado en el Centro Cultural Haroldo Conti (Ex Esma) de la Avenida del Libertador 8151, CABA. El documental, realizado por Verónica González Bonet con el patrocinio de REDI, relata la lucha de Irene Cuevas para que APROSS le garantice las prestaciones necesarias para desarrollarse con autonomía. La función culminará con un debate junto a la realizadora.

Sinopsis: En Argentina, la mayoría de las mujeres con discapacidad no pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que sean respetuosos de sus derechos. Esto se debe a que muchos de estos servicios son prestados en entornos inaccesibles y brindados por equipos de salud que no están adecuadamente capacitados. En estos contextos, a las mujeres con discapacidad se les niega la atención, no se les brinda información objetiva sobre salud sexual y reproductiva, se les impide elegir libremente el método anticonceptivo que desea utilizar violando así sus derechos.

Panelistas: Carolina Buceta (REDI), Mercedes Monjaime y Aguiar (REDI), Soledad Gelvez (FAICA) y Lucia Velázquez (FAICA)

Para participar del foro los interesados deben inscribirse al siguiente link:

