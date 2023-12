Tras cuatro años presidiendo el Concejo Deliberante, la viceintendenta saliente, Cristina Roca, realizó un repaso de la gestión: pandemia, sesiones virtuales, la vuelta a la presencialidad y más.

Este jueves se celebró la última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de la actual gestión. Entre lágrimas, palabras de emoción y buenos augurios, los ediles se despidieron de sus bancas.

A partir de los próximos cuatro años, el concejo estará presidio por el viceintendente electo, Jorge de Nápoli. Por lo tanto, la actual viceintendenta Cristina Roca cerró este jueves su período frente al Concejo Deliberante.

«Pasó mucha agua bajo el puente y pasaron muchas cosas. Al principio iniciamos las sesiones y al poco tiempo tuvimos que pasar a suspenderlas por el tema de la pandemia. Después pasamos a la virtualidad, nos costaba engancharnos un poco en ese sistema, después volvimos a las sesiones. Fueron todas experiencias realmente impensadas en su momento, pero que nos han servido para fortalecer el funcionamiento del Concejo», recordó Roca en diálogo con Redacción Alta Gracia.

Como viceintendenta, a Cristina Roca le tocó, más de una vez, estar al mando del Ejecutivo en ausencia del intendente Marcos Torres. Respecto a eso, reflexiona: «Para mí ha sido realmente un honor y ha sido la máxima aspiración que yo podía tener en mi vida política. No aspiro más que eso. Yo ya doy por cumplidas mis aspiraciones y el Concejo Deliberante ha sido mi cuna y siempre lo voy a llevar dentro mío, porque es donde yo me he desarrollado y he aprendido todo lo que sé». De hecho, este jueves en su despedida, la concejala opositora Amalia Vagni destacó la figura de Cristina Roca como «el Libro Gordo de Petete» del municipio, debido a su trayectoria y conocimiento de la ciudad.

Al Concejo entrante, Roca aconseja: «Simplemente que se dediquen, que pongan todo su esfuerzo, que piensen en los vecinos de la ciudad y que siempre estén al servicio de los vecinos. Lo que les pido es que continúen con este Concejo de puertas abiertas, que reciban a todo aquel que viene, porque muchas veces se pueden dar soluciones y muchas veces no, pero lo importante es poder escuchar».

Mientras tanto, a partir de este lunes el intendente Marcos Torres asumirá su segundo mandato. Según adelantaron desde el municipio, para el período 2024-2027, se contará con cinco secretarías, el mínimo histórico de los últimos 12 años.

«De acuerdo a lo que me ha pedido el señor intendente, que va a asumir el lunes nuevamente, voy a acompañar en la Secretaría de Gobierno y General, que va a estar a cargo mío. La Municipalidad de Alta Gracia y la ciudad de Alta Gracia, son mi lugar en el mundo», finalizó.

La Secretaría de Gobierno tendrá a su cargo la Subsecretaría General con Recursos Humanos Transporte, Tránsito y un área específica de seguridad. Las dependencias de Gestión, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, y Registro Civil formarán parte de esta órbita.