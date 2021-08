Convocan a caminata por «El buen vivir»

«Desde el Valle de Paravachasca, nos levantamos en este agosto y caminamos al ritmo de los sonidos y colores del territorio que habitamos, para exigir que se priorice la VIDA ante la especulación de cualquier otro interés», expresaron en un comunicado desde la Asamblea Paravachasca.

«Invitamos a cada habitante de Paravachasca, a las organizaciones populares, territoriales y apartidarias de este valle y de otros territorios, a caminar juntos este domingo 08 a las 13hs. desde el Rincón Criollo de Anisacate», plantearon.

«¡El agua, la tierra y los ríos no son mercancías, son bienes comunes para los pueblos! ¡La Autovía NO es prioridad!¡Sin licencia social no hay ni habrá licencia ambiental!», finalizaron.

