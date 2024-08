La desaparición de Anahí Bulnes conmocionó Córdoba a fines de 2022. Tras semanas de investigación Santiago Campos Matos fue detenido el 27 de diciembre de 2022. El cuerpo de Anahí nunca fue encontrado.

La Cámara Sexta del Crimen con jurados populares juzgará a Santiago Campos Matos por homicidio agravado por mediar violencia de género.

La desaparición de Anahí Bulnes conmocionó a la ciudad de Córdoba a fines de 2022. Tras semanas de investigación Santiago Campos Matos fue detenido el 27 de diciembre de 2022 y es el único imputado en la causa.

Una de las particularidades de este caso es que el cuerpo de Anahí no fue encontrado hasta el momento. Daniela Morales Leanza, abogada de la familia de Anahí, remarcó que la no aparición del cuerpo no complicará la causa.

“La prueba es irrefutable. Para la fiscalía también y la Cámara también. No hay dudas de la participación de Matos en el femicidio de Anahí”, expresó en Radio Universidad.

Desde las cámaras de vigilancia hasta la sangre encontrada en el departamento de Matos, la abogada confirmó que la prueba es extensa.

El caso:

Anahí Bulnes tenía 36 años. La docente y madre de tres hijas desapareció el 5 de diciembre de 2022 en la casa de Santiago Campos Matos, el único imputado.

Una de las primeras pruebas, fueron las cámaras de seguridad del edificio de Matos, donde se ve a la joven ingresar al departamento del chef, pero jamás salir. Pero se lo ve al imputado, salir con bolsas de residuos grandes.

La familia de la victima lo acusaron como el único responsable y los detalles que se fueron conociendo son espeluznantes y macabros: en allanamiento de su domicilio se encontró material relacionado al canibalismo, entre otros.

El 10 de enero el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que los exámenes de ADN realizados sobre tres muestras de sangre tomadas en el domicilio de Santiago Campos Matos arrojaron resultado positivo con el perfil genético de una hija de Anahí Bulnes.

En 2023, el MPF intentó buscar, sin resultados, el cuerpo de Anahí en el predio de enterramiento de Piedras Blancas.

