Tras el anuncio de la ruptura del bloque opositor, este miércoles la dinámica del Concejo Deliberante iba a estar más interesante que un capítulo de Juego de Tronos.

Este martes, el concejal Marcelo Jean (UCR), del bloque Alta Gracia Crece, manifestó su completo apoyo a su compañero de bloque en su candidatura para intendente, Ricardo González, de Juntos por Alta Gracia (Pro).

Es por ello, que todas las miradas iban a estar puestas este miércoles durante la sesión del Concejo Deliberante en la dinámica que tomaría el bloque opositor.

El primer cambio fue obvio: por primera vez en cuatro años, en el bloque Alta Gracia Crece cambiaron de lugares en la mesa del Concejo: por un lado, Amalia Vagni y Lucía Allende juntas; y Marcelo Jean y Ricardo González, de compañeros de banco («las nenas con las nenas, los nenes con los nenes», decía una canción ochentosa).

Desalojado

El segundo cambio fue dejarlo homeless de oficina a Marcelo Jean. «Me informaron los secretarios que Amalia Vagni había dado la orden de que saquen todas mis pertenencias del bloque. Yo les dije que no hay ningún problema, pero lo único que me molesta es que no lo hayan hablado conmigo», expresó el radical en diálogo con Redacción Alta Gracia. «Hemos trabajado durante estos cuatro años en compañía y que ella dé una orden sin consultarme o expresarlo me duele un poco, pero bueno, puede ser que era esperable», añadió.

«Acá están sus cosas»

Por otro lado, Amalia Vagni también dio su postura ante el reciente quiebre del bloque y del supuesto desalojo de las pertenencias laborales de Jean.

«Hay algunos que han tomado una decisión cuasi oportunista a días de las elecciones, porque inclusive hemos estado hasta la sesión pasada con dos candidatos en este mismo bloque. Se seguía conviviendo, no había ningún problema. Si nos parecía que era era momento de que alguien tomara la posta y dijera: ‘che, acá hay que hacer algo’. En buena hora que se enfilen en el lugar donde tienen que estar. El bloque de Alta Gracia Crece ya estaba dividido», opinó respecto al apoyo de Marcelo Jean a Ricardo González.

Respecto al cambio de oficina, Vagni aseguró que «el quiso irse del bloque, acá están sus cosas».

Game of Thrones, un poroto.