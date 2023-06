A nivel provincial, no existen estadísticas sobre este tipo de flagelo, el de las violaciones de restricción. No obstante, según las estadísticas que maneja el Polo de la Mujer de Córdoba, en lo que va de mayo hubo 303 activaciones de Botón Antipánico.

La Departamental Santa María informa de forma asidua detenciones por violaciones de la restricción por violencia familiar. Casi la totalidad de los casos son hombres quienes rompen estas medidas (sólo hubo un caso de una mujer quien quebrantó una restricción).

Sin ir más lejos, esta semana se informó sobre un caso en Barrio Cámara, donde una mujer tuvo que activar un botón antipánico ante la presencia de su ex pareja.

«La detención se produjo en la escuela de una de mis nenas. Yo la fui a retirar y el tipo estaba ahí. Ahí activé el botón, vino la policía y lo detuvo. Él tenía restricción para conmigo y para mis tres nenas. O sea, no se podía acercar a ninguna de las cuatro ni a los lugares donde nosotras estuviésemos», narró la víctima, cuya identidad será preservada, en diálogo con Redacción Alta Gracia.

La víctima de este hecho en particular, relató que si bien se trató de una relación corta de apenas unos meses, donde la mujer pudo notar señales de alerta; desde hace un año que comenzó a sufrir, con sus hijas, de acoso constante. En marzo se le entrega el botón antipánico, pero el sujeto hace un mes ya violó por primera vez la restricción.

«No sé cuánto tiempo lo van a tener, o qué viene después cuando salga. Hay muchas cosas todavía por por manejar y por pensar también, porque una está bien en este momento yo me libero, pero no sé qué va a pasar cuando a él lo larguen. Son muchas cosas también que a una lo llevan a veces a tener miedo de denunciar», comenta.

La mujer destacó el profesionalismo de la profesional a quien tenía del otro lado del teléfono cuando activó el botón antipánico. «La chica que me atiende en el botón me dice que por favor no corte la comunicación, ‘manténgase conmigo’. Tengo que que recalcar el trabajo de la chica, estuvo muy bien porque me contuvo y todo mientras llegaba la policía». En Córdoba, el Polo de la Mujer entrega unos 40 botones antipánico por día. No obstante, quienes realizan el seguimiento de todos los dispositivos, son sólo cuatro profesionales.

Ley Micaela urgente

La Ley 27499, más conocida como Ley Micaela, fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Sobre el caso particular de barrio Cámara, la mujer declaró que «en ese momento no se lo llevaron porque de hecho hubo diez o quince minutos en los que se debatía si lo tenían que detener o no, porque él dijo que estaba trabajando de transporte escolar. Entonces la policía debatía si detenerlo o no. La chica misma del botón me dijo ‘quédese tranquila que si la policía no lo detiene, usted vuelve a hacer la denuncia y detenerse, se lo va a detener lo mismo porque está desacatando una orden’.