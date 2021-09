Tras los incendios, la Asamblea Paravachasca emitió un comunicado

«El humo del Valle de Paravachasca huele a negocio inmobiliario», se titula el comunicado de la Asamblea Paravachasca.

En el comunicado expresan:

«No perdemos la capacidad de asombro ante hechos que se repiten sistemáticamente en nuestros territorios. Nuevamente en el día de la fecha, dos focos de incendio se produjeron en zonas de alto y mediano valor de conservación del Valle de Paravachasca.

En Villa Los Aromos -cercana a la usina, en el conocido Cerro de la Cruz- el fuego comenzó en horas de la mañana en las únicas zonas de conservación bajo las Categorías I y II (zona roja y zona amarilla) que quedan en todo el ejido comunal. Recordemos que hace apenas quince días se había incendiado el depósito de poda de manera aparentemente intencional.

Por la tarde en la reserva de la comuna La Rancherita, nos informan de otro foco en áreas de bosque nativo que pertenecen a una vieja estancia con pretensiones de venta.

Nuevamente se observa que las zonas en las que se producen incendios recurrentes corresponden a los sectores donde el desarrollo inmobiliario continúa avanzando sin freno, pero también con gobiernos locales que miran para otro lado y mientras tanto firman acuerdos de obras viales -como la de la ruta alternativa 5- sin consultar y de espalda a la ciudadanía.

Sabemos que estas tierras se encuentran en venta, sectores de bosques nativos de alto y mediano valor de conservación que no deberían sufrir cambio de uso del suelo. Sin embargo, hay un avance sistemático sobre estos bienes comunes que se posibilita únicamente porque hay un estado cómplice y/o ausente, ya que frente a estas catástrofes la legislación vigente es clara: “En todos los casos de incendios se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiere definido en el ordenamiento de los bosques nativos provincial establecido por la presente Ley” (Art. 30, Ley 9814 de ordenamiento territorial de Bosques nativos). Sólo hace falta que los gobiernos hagan efectivo su cumplimiento y no se produzca un avance de las zonas urbanas sobre los territorios degradados.

Vecinos y vecinas del Valle de Paravachasca siguen sumando evidencias frente a la pérdida cada vez mayor de nuestras áreas naturales y reclamando formar parte de los procesos de toma de decisión sobre todo aquello que pueda afectar e impactar sobre el territorio. Hoy la ciudadanía conoce que tanto el Cerro de la Cruz como el sector de la reserva de la Rancherita son viejos loteos que actualmente pretenden ser vendidos.

Sin embargo…

¿Cómo reclamar justicia a un estado que, permanentemente, muestra síntomas de complicidad y connivencia con los sectores económicos de poder (agronegocio, minería y el desarrollismo inmobiliario)?

El humo del valle, huele a negocio inmobiliario y es por eso que quienes habitamos el Valle de Paravachasca hacemos responsables tanto a las gestiones locales como al gobierno de la provincia de Córdoba, sobre el estado de situación actual en el que se encuentra el territorio -devastado por falta de políticas públicas claras, la expoliación y la connivencia con los sectores económicos de poder-, por hacer caso omiso a lo que claramente estipula el marco legal, pero además por no velar por la seguridad e integridad de quienes habitan el valle ni proteger sus bienes comunes.

¡Hoy es el momento de decir basta al saqueo de la vida misma a través de la violencia ejercida por un Estado y legitimada por la complicidad silenciosa de todo un sistema social!

Asamblea Paravachasca

El estado es responsable

Todo incendio es político

¡La tierra no se toca!

¡Basta de desmontar con incendios!

¡Sistemas de alerta y prevención de incendios!

¡Sí al BUEN VIVIR y Sí a la relación armónica y amorosa con los BIENES COMUNES!»