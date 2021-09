Padre Gilardi: “Muchos jóvenes no encuentran un sentido en su vida, hay que escucharlos”

El padre Nicolás Gilardi es uno de los sacerdotes más jóvenes de la Iglesia Católica de Córdoba que trabaja con adolescentes y acompaña la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis, desde donde se coordinan acciones para tratar de acompañar y motivar a los jóvenes. Por lo que desde su lugar en la pastoral y como vicario de la parroquia de La Merced, en Alta Gracia, contó que observa una problemática que se profundizó en pandemia, como la situación de desinterés de los más chicos en una entrevista con La Voz del Interior.

“Nuestra tarea es escuchar, acompañar a los jóvenes y a sus familias, estar cerca de ellos. Intentamos involucrar a los laicos para que se animen a comprometerse y se formen para esta tarea. Muchos jóvenes atraviesan una falta de sentido profundo de la vida, no encuentran valores que le den un rumbo y un sentido hondo. Esto lo veo en todos los sectores, no sólo en los más vulnerables. No imaginan su vida a largo plazo, no tienen proyección de futuro”, contó al medio provincial.

Gilardi contó que una tarea que repiten en pandemia es ir a la plaza de uno de los barrios más vulnerables, donde se reúnen, los chicos para charlar con ellos. “Ellos valoran mucho sentirse queridos, respetados y escuchados. Muchos chicos tienen miedo de volver a clases, de ver a sus compañeros de nuevo y, a esta inseguridad, se suma que no se ven propuestas claras de empleo, de educación. Se percibe un estado de abandono, donde no hay propuestas para generar trabajo. Los subsidios son necesarios, pero para la emergencia, necesitan un trabajo digno”, insistió.

Por lo que recalcó la importancia de las organizaciones en el trabajo en territorio, pero también los gobernantes y los empresarios. “Es un camino en el que deberíamos caminar todos juntos: el Estado, los empresarios, la dirigencia y visibilizar la realidad, mirar y salir de nuestras indiferencias, pensar en acciones conjuntas para una patria más justa. Se restringieron las actividades en las escuelas, pero existieron otras actividades que se movieron como esenciales, como las ventas de drogas. Por eso hay que trabajar juntos”, aseguró.

“Estamos en una situación en la que el joven no puede ir a la escuela todos los días, no puede trabajar, vive en una casa humilde, está en la esquina y es ahí donde prueba, donde empieza a vender droga porque es un negocio. Y para consumir, hace falta plata, y entonces sale a robar. Es un circuito que se va a profundizar. Es necesario estar con ellos y que el Estado propicie la generación de empleo y la educación”, aseguró.

“Al Estado le toca favorecer las condiciones para que haya más trabajo, no es la tarea específica de la Iglesia, aunque muchas veces nos toque hacerlo. Nuestra tarea es estar, cuidar, ofrecer una escucha y acompañar a los jóvenes para que puedan encontrar un sentido de vida y salir adelante. Vuelvo sobre la falta de sentido, de los valores, de las razones profundas de la vida”, dijo.

“Sólo se dicen cuántos contagiados, cuántos muertos hay por coronavirus, pero hay un número incontable de jóvenes vulnerables que se están muriendo porque los escuchen. Porque no hay propuestas, se sienten perdidos y la droga está en la esquina, cerca de la puerta de su casa. Por eso decimos que es una situación crítica y necesitamos que se mire a la sociedad”, concluyó.

