Las primeras versiones no oficiales apuntan a que el conductor de la camioneta Hilux que impactó de frente contra la trafic donde iban los futbolistas, habría estado en un asado minutos antes y habría conducido bajo los efectos del alcohol.

El trágico accidente ocurrido en la ruta S-253, a la altura de Despeñaderos, en el que perdieron la vida cinco personas, incluyendo a dos futbolistas del Club Deportivo Casino de Río Tercero, sigue conmoviendo a la provincia.

Las circunstancias del siniestro fatal se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía del 2° Turno de Alta Gracia. Dado que el accidente fue de tipo frontal, se está llevando a cabo una investigación para determinar cuál de los conductores invadió el carril contrario. No obstante, un futbolista sobreviviente declaró que la responsabilidad recae en el otro vehículo: la camioneta Hilux donde falleció el conductor.

En las últimas horas trascendió una versión no oficial que sugiere que Iván Kozykarisky, de 33 años, quien conducía la camioneta Hilux y falleció en el incidente, podría haber estado bajo la influencia del alcohol. El fiscal Alejandro Peralta Ottonello señaló que «hay algunos elementos que irían en esa dirección, pero formalmente no podemos decir nada de todo eso porque no lo tenemos confirmado». Añadió que «son trascendidos y versiones que parten con algunos elementos que en el sumario se podrían llegar a comparecer».

Otras versiones concuerdan con el relato del sobreviviente, afirmando que el conductor del minibús que transportaba a los futbolistas hizo señales de luces a Kozykarisky al notar que invadía su carril.