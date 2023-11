El evento se llevó a cabo el sábado pasado, que también significó el cierre de gestión 2019-2023.

Música, baile, reconocimientos y mucha emoción, fue el resumen de lo que se vivió este sábado en el Festival de Peñas, un evento que además sirvió como cierre de gestión 2019-2023. Arrancó alrededor de las 19:30 con el Himno Nacional Argentino interpretado por Luna Guzmán Sayavedra, joven cantante local, quien fue acompañada por María José Zambotti Olmedo, que lo hizo mediante lengua de señas. Luego, le siguió la entrega de diplomas a los egresados de cursos y talleres. Algunos, además, hicieron números artísticos demostrando todo lo aprendido durante el año, entre ellos, danza y tambores africanos, taekwondo, mix dance y el ballet folklórico.

«Muy emocionada y feliz por esta participación, por el acompañamiento y por el clima festivalero que estamos teniendo esta noche», dijo la presidente comunal, Verónica Diedrich, que fue acompañada de principio a final por el actual tesorero y tribunal de cuentas electo Jorge Fernández, además de trabajadores comunales. También, estuvieron presentes el jefe comunal de Los Cedros Hugo Suarez con su par electa Silvia Spadoni, el intendente de Anisacate, Ramón Zalazar (que además cantó), el jefe comunal electo de Villa Los Aromos, Daniel Pastorino; y además la tesorera electa de Villa La Bolsa, Nora Vigliano de Alemano y la secretaria electa Liliana Flores.

El gran predio fue ocupado casi en su totalidad. En el playón, las mesas y el escenario, más atrás los food trucks y artesanos; y luego, decenas de reposeras y mantitas ocupaban el césped convirtiendo el evento, en una fiesta familiar. La entrada fue libre y gratuita, y hubo sorteos de unos 30 productos hacia el final de la fiesta.

Reconocimientos

Cerca de las 21, a minutos de que arrancara la peña, Diedrich y Fernández reconocieron a trabajadores comunales, profesionales de distintas áreas y vecinos de la localidad por la labor en cada área, por la entrega y por el trabajo realizado reivindicando valores culturales e históricos de la comunidad.

Otro de los momentos emocionantes fue cuando la vecina Cristina Gilmartín bailó junto a Jorge Gallego (administrativo de la comuna y bailarín) «Mi abuela bailó la zamba» de Mercedes Sosa. Cristina es una comprometida vecina de Villa La Bolsa, pero además, una excelente bailarina que integró el Ballet Soberanía Nacional subiendo a escenarios de distintas partes de la provincia y el país. Luego, recibió su certificado también.

Pero los homenajes no partieron solo desde la comuna, también hubo otros destinados a la presidenta comunal. Como, por ejemplo, el realizado por Débora Quiñonez, ex alumna de Verónica Diedrich en el PEM N° 207 “Eduardo Raúl Requena” de barrio Ituzaingó (ciudad de Córdoba), donde Diedrich se desempeñó muchos años como profe de Educación Física. Con exquisita voz, Débora le regaló dos temas musicales sobre el escenario que fueron aplaudidos por todo el público y disfrutados con mucha emoción tanto por su ex profe como la mamá de la joven. De esa institución educativa, también vivieron a compartir de la peña, el director de la escuela Fernando Spigabaez, y un ex preceptor Julio García.

Grilla de artistas

La peña arrancó alrededor de las 21 h con Socavón de la Salamanca. El dúo de folclore tradicional nació hace 14 años y está integrado por Letiana Lasserre y Sergio Destru. Comenzaron con sus presentaciones en el sudeste de la provincia y actualmente se presentan en distintos festivales de Calamuchita y Paravachasca. También ha colaborado ad honorem en eventos impulsados por fundaciones o realizados para recaudar fondos. justamente la noche de este evento estaban recibiendo la distinción «Arco de Córdoba».

Luego, subieron al escenario, La Bordona, grupo local que nació allá por el 2007 y a partir de esa fecha no paró de crecer. Desde que arrancaron, pisaron fuerte en el escenario de Colectividades, año tras año, y participaron de las más importante peñas de Córdoba, y el país.

Cuando sobaban los últimos acordes, la presidenta comunal le habló nuevamente al público, gradeciendo a todas las personas que decidieron acompañar y disfrutar de este Festival de Peñas «que tiene artistas de lujo y que además sirve un poco de despedida de esta gestión comunal que presido. Ustedes saben que hemos trabajado mucho los temas culturales desde que asumimos en 2019 y por eso decidimos hacer este evento para despedirnos reivindicando las tradiciones. Agradezco profundamente el acompañamiento de vecinos que día a día nos hicieron saber nuestros logros, pero también nuestras fallas; porque eso nos hace crecer, y mejorar como personas pero también como dirigentes. Dejamos una gestión con superávit a pesar de las dificultades que nos tocó a travesar y eso nos llena de orgullo porque ustedes saben que no venimos de la política y que esto fue un gran desafío. Todo eso, sin dudas, no hubiera sido posible sin el apoyo de trabajadores y vecinos. Por eso, vuelvo a decir gracias, gracias, gracias y disfruten! Todo esto es para ustedes», dijo emocionada.

Más tarde, otro grupo regional subió al escenario. Se trata de «Aires Serranos». Nacieron hace solo 7 meses. Son cuatro integrantes: tres de Anisacate y uno de ellos de Los Cedros. Ya han salido a actuar a distintos festivales de la provincia interpretando temas clásicos de folklore tradicional.

Luego, llegó el turno Pichy Acosta. El artista es oriundo de Cosquín, ha grabado 7 discos, la mayoría de ellos de Danzas tradicionales. En 2010 fue nombrado como «el músico de los bailarines» por la reconocida locutora Susana Bountempo. Viene recorriendo distintos escenarios de nuestro país, y la noche del Festival de Peñas hizo una presentación de lujo recorriendo todo el lugar son su violín, entre medio del público e invitando a bailar.

También tuvo lugar en el evento Alegra Gimenez, una vecina de Costa Azul (Anisacate) de solo 11 años de edad que ya ha cantado con varios artistas de cuarteto. Hace un mes ganó el concurso de «Cuarteteando más» en Córdoba y grabará un tema con Facu Gutiérrez. Al terminar su show, fue el turno de Ramón Zalazar y Gime Ortega. Ramón canta desde hace 8 años aproximadamente distintos géneros, pero esta vez decidieron con Gime (reconocida cantante local) regalarle clásicos del cuarteto al público que se volcó a bailar.

Alrededor de las 2 de la mañana subió al escenario Darío Cobo, cantor, autor y compositor oriundo de la ciudad de Alta Gracia con más de 20 años de trayectoria profesional como artista independiente. Ha pisado importantes escenarios a lo largo y lo ancho del país en festivales de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires, Catamarca, entre otros.

Cuando culminó su repertorio, fue el turno de Lucas Belbruno, cantante, locutor y periodista, quien ha pasado por múltiples festivales y también por exitosos programas televisivos como La Voz Argentina y Canta Conmigo Ahora, donde acompañó a su esposa Flor Álvarez cautivando ambos al público.

La fiesta siguió, y fue el turno de Leandro Arias, un artista de reconocida trayectoria, que también canta todo tipo de estilos, pero que se volcó por el cuarteto debido a la gran recepción que tuvo entre la gente. Leandro le dio el pase a Diego Castañeda (ex integrante de Quinto Destino) quien, con exquisita interpretación y buena onda, hizo tributo Fernando Bladys, que hizo bailar a todos hasta el final.