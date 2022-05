Principio de incendio en un local del centro por un desperfecto técnico

En la jornada de este viernes se produjo un principio de incendio en Cremolatti, en Belgrano y Urquiza, debido a un cortocircuito en un termotanque eléctrico.

Una jornada intensa para los empleados y propietarios de Cremolatti, la heladería ubicada en pleno centro, en Belgrano y Urquiza.

«Hizo un cortocircuito el termotanque eléctrico, en su parte eléctrica, donde se prende y se apaga y tomó fuego, tiene una parte plástica. Las chicas no se animaron a actuar con el matafuegos, pero los vecinos actuaron. Por suerte no pasó a mayores, se quemó sólo el calefón, no hay que lamentar ningún otro tipo de pérdida» explicó Luciano Olivero, propietario del local, a Redacción Alta Gracia.

El local permanecerá cerrado unas horas durante la tarde de este viernes y abrirá sus puertas nuevamente en las primeras horas de la noche. «Fue un susto, la sacamos barata porque sucedió de día. Si esto pasaba de noche, era otra historia», culmina Olivero.