Desde el gremio de prensa en Córdoba denuncian una paritaria estancada hace más de cuatro meses. En medio del paro nacional, hay jornada de protesta a nivel provincial convocada por Cispren.

El secretario gremial del Cispren, Andrés Fundunklián, alertó sobre la drástica situación que atraviesan los trabajadores de prensa en la provincia de Córdoba, en medio de una discusión paritaria por mejoras salariales que no logra avances desde noviembre.

“La verdad es que estamos viviendo la peor situación salarial que se recuerde y en cuanto a las condiciones yo creo que desde la dictadura que no estamos viviendo estos ataques brutales a la actividad de prensa”, describió el dirigente gremial.

En ese marco, recordó lo bajo que se encuentra el sueldo básico de la actividad, al compararlo con otros rubros: “En nuestra actividad arrancamos con un básico de $252.000, esa es la realidad de los trabajadores de prensa”, dijo.

En este contexto, destacó que “hace más de cuatro meses que estamos con una paritaria estancada, congelada desde el primero de noviembre, de una negociación que no es tal porque las empresas que lideran la paritaria no van a negociar”, lamentó.

En tal sentido, insistió que “son las empresas del Grupo Clarín, El Doce y La Voz del Interior, junto con cadena 3, quienes lideran la paritaria” y denunció que éstas “no van a negociar a la paritaria, sino que van y durante éstos meses no llevaron ni una propuesta, un 0% es lo que llevaban, aduciendo una crisis en los medios”. En rigor, en múltiples audiencias no se logró ningún avance con esos y los representantes de otras empresas que participan, entre ellas el Multimedio SRT.

Fundunklián reconoció que la industria de los medios de comunicación no atraviesa el mejor momento, pero recordó que el año 2023 los mismos recibieron importantes ingresos por el año electoral. “Sabemos que, aunque los medios no están en las mejores situaciones, se han llenado de plata en 2023 con toda la plata que recibieron, con cinco elecciones en el año, y en ese momento no es que repartieron más plata a los trabajadores”, expresó. “Somos socios solamente en las pérdidas, como venimos diciendo”, agregó.

En este marco, el secretario gremial defendió la jornada de lucha al admitir que “estamos sin miras de que eso cambie en el corto plazo”.

Finalmente, Fundunklián aprovechó para manifestar su solidaridad con los medios en general, pero en especial con aquellos que atraviesan momentos de zozobra ante los ajustes que se aplican desde el Gobierno Nacional.

“Queremos solidarizarnos y apoyar a los trabajadores y trabajadoras de los SRT por el ajuste que se les viene y también de los trabajadores y trabajadoras de Télam, donde lo que han sufrido es inhumano, con los medios públicos en general y hacerlo extensivo a todos los trabajadores de prensa”, concluyó.

Fuente: Cba24n