Pacífica concentración en el Sanatorio Alta Gracia por falencias en la atención

En horas de la tarde de este miércoles unas sesenta personas se concentraron frente al Sanatorio Alta Gracia con pancartas y carteles en una forma de protesta por las falencias en la atención en el nosocomio.

El caso de Héctor Rossi se convirtió, hace dos semanas, en una imagen viral y tema de discusión y debate tanto en medios de comunicación, como en recintos como el Concejo Deliberante, o incluso en la cotidianeidad entre los vecinos.

En la jornada de este martes, el hombre de 82 años que sufrió un total abandono de persona durante su internación en el Sanatorio Alta Gracia, fue dado de alta en la Clínica Vélez Sarsfield. «Ya lo tenemos de vuelta. En la Clínica Vélez Sarsfield el trato siempre fue muy bueno, mi papá es un paciente colaborador, las enfermeras y médicos se han portado muy bien, estamos muy satisfechos», cuenta a Redacción Alta Gracia Yolanda Rossi, una de las hijas de Héctor.

Concentración frente al Sanatorio Alta Gracia

Este miércoles, a partir de las 15, se concentraron unas sesenta personas frente al Sanatorio Alta Gracia en una forma de protesta por lo sucedido, no sólo con Héctor, si no con varios pacientes.

«Es mucha la gente que ha vivido algo similar, el número de personas que estamos acá no representa ni la centésima parte de los que debieran estar. Agradezco de corazón cada persona que está acá. El de mi papá no es un caso aislado, son muchos. Como sociedad debemos solidarizarnos y ver como entre todos hacemos un cambio: sentados en nuestras casas comentando en redes sociales no vamos a lograr mucho», opina Yolanda.

La salud de Héctor Rossi

Luego de la situación vivida por la familia en el Sanatorio, que ya está en manos de la justicia, queda por ver dónde seguirá el tratamiento por la enfermedad respiratoria del jubilado de 82 años.

«Nosotros no queremos volver más al Sanatorio: queremos ver, en la cartilla de prestadores, dónde puede hacerse atender de ahora en más por PAMI o particular. Vinimos a parar a un lugar donde no podrían haber dejado agravar tanto la situación, por poco lo matan», explica Yolanda.

«Ni del PAMI, ni del Sanatorio se han comunicado. La abogada se comunicó con mi hermana, ofreciendo información en un momento inoportuno porque ya estaba todo secuestrado. A nivel humano estamos disconformes, nunca nadie dio la cara. El descrédito público no le afecta en absoluto», finalizó la hija del jubilado.

Mientras tanto, todavía el Sanatorio Alta Gracia no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la situación vivida por Héctor Rossi, que tomó trascendencia nacional.