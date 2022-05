Pablo Ortiz: «Las cuestiones políticas que las diriman en el ámbito político»

El Secretario de Servicios Públicos, Pablo Ortiz rompió el silencio en relación a las acusaciones que lo ponían en el ojo de la tormenta tras las elecciones vecinales en barrio Villa Oviedo. «No tenemos tiempo para eso, tenemos que resolverle los problemas a la gente todos los días», dijo.

El pasado fin de semana se realizaciones elecciones vecinales en distintos barrios. La mirada estuvo puesta en Villa Oviedo con tres listas: Vilma Bordón (Lista 1), Luis López (Lista 2) y Viviana Miguez (Lista 3). La nueva comisión quedará para la lista 1.

Sin embargo, los representantes de las otras listas denunciaron que el Secretario de Servicios Públicos, Pablo Ortiz estuvo días previos acompañando a la candidata Bordón promoviendo una especie de «campaña» en plena veda.

Consultado sobre este tema, Ortíz en diálogo con REDACCIÓN ALTA GRACIA, indicó que la «respuesta» que puede dar es en el marco institucional.

«Tenemos crongramas de operativos en todos los barrios de la ciudad que ya están prestablecidos y así lo venimos haciendo hace años y no lo vamos a dejar de hacer porque es nuestra responsabilidad. Personalmente tengo la posibilidad de sacar fotos de todo lo que vamos haciendo y tengo fotos con todos los presidentes vecinales de todos los barrios. ¿No lo vamos a hacer?, sí que lo vamos a seguir haciendo porque así trabajamos», dijo.

Al ser consultado sobre si está al tanto que los vecinos de la lista de Luis López y de Viviana Miguez, hablaron con el intendente Marcos Torres y luego se presentaron en el Concejo a fin de pedir la nulidad del acto eleccionario, el funcionario destacó:

«Yo no me voy a meter en la discusión de lo que son las elecciones en los centros vecinales porque no corresponde. Hay que respetar las reglas de la democracia que indican que el gana conduce y el que pierde acompaña. Las cuestiones políticas que las diriman en el ámbito político, nosotros no tenemos tiempo para eso, nosotros hablamos de gestión», manifestó.

Finalmente aclaró que felicitó a la lista que ganó el centro vecinal de Villa Oviedo y a las otras dos que participaron también. «Celebro la democracia, las elecciones, felicito a los que ganaron y a los que no ganaron para trabajar juntos por el barrio».

