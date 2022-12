El tribuno de cuentas, Diego Barrientos protagonizó un hecho catalogado como «violento» contra un trabajador de prensa y la vocera del Intendente. Tanto Marcos Torres como la viceintendenta Cristina Roca repudiaron lo sucedido pero marcaron distancia con las acciones de Barrientos. El Consejo de la Mujer evalúa si emitirá un comunicado al respecto.

En la mañana de este jueves se conoció, a través del medio Resumen de la Región, sobre un hecho en el ámbito público, el trinuno de cuentas había agredido física y verbalmente a un comunicador del grupo Sónico y a la vocera del Intendente, Margherita Guastamacchia. ¿Las razones?: podrían catalogarse como «políticas».

Sin embargo, no es un hecho menor cuando un funcionario quien ejerse un cargo dentro de la administración municipal y es elegido por el voto popular, protagoniza un evento en donde deja al descubierto que las cuestiones políticas o personales trascienden cualquier muro del «diálogo» tan progonado por estos tiempos.

El intendente Maros Torres en diálogo con la prensa en el marco de la inauguración del canal de la calle Lucio V. Rossi no le escapó a la pregunta sobre lo sucedido.

«Siempre apelamos al diálogo, creo que esto es lo que nos lleva a las mejores decisiones y soluciones. No voy a convalidar ese tipo de actitudes porque creo que están mal. He hablado con el tribuno (Barrientos), con la jefa de prensa y todavía no tuve la oportunidad de dialogar con el periodista pero le expreso mi solidaridad», dijo Torres.

En relación al comunicado de prensa que emitió Juntos por el Cambio de Alta Gracia en donde no sólo exigen la renuncia del funcionario sino además que se expida institucionalmente el titular del Ejecutivo, Torres recordó que él mismo fue agredido en el Concejo Deliberante cuando quiso participar y exponer sobre la obra de la calle Rossi que era fuertemente cuestionada.

«Insisto que siempre hay que apelar al diálogo, lo hemos visto también en el Concejo Deliberante cuando se gritan y cuando me tocó estar y recibir descalificaciones y no está bien. Hay un oportunismo político (en relación al comunicado de la oposición). La agenda y las necesidades de la gente requiere de otras cosas. Tener que responder a un oportunismo político… no me voy a detener en eso».

Por su parte, en la misma línea Cristina Roca dijo a este medio que «voy a hablar de forma personal y creo que cada uno se tiene que hacer cargo de sus propias acciones y ésta es una acción particular. No fue ni institucional ni de gestión, son personales. Repudio todo acto de violencia contra periodistas, contra mujeres y contra quien sea, tanto física como verbales. No puede existir eso. Pero de las acciones personales se haga cargo quien las comete».

Mientras tanto el Consejo de la Mujer evaluaba por estas horas convocar a una reunión especial para abordar este tema ya que, según las versiones que se manejan e hicieron públicas, el funcionario habría «amenazado» a la jefa de prensa con un «no te pego porque sos mujer».

Una vez más estamos ante hechos que se «dibujan» como de «instancia privada» o de exabruptos personales sin analizar las situaciones – muchas veces de violencia simbólica- ante mujeres que ejercen cargos de decisiones, como hechos «aislados».

En estas mismas páginas repudiamos la nota misógina y con una carga de violencia simbólica muy grande del medio Resumen cuando se refiereron a la vida privada de la concejala Anemmi Busse y desde el Estado Municipal también se expresaron contra este tipo de prácticas en medios en donde se descalifica a las mujeres – muchas veces- por el sólo hecho de ser mujeres.

Sin embargo, en este caso la tan mentada «sororidad» quedó como las palabras escritas en la arena.