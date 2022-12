Mientras que en Villa Carlos Paz comenzó a circular una nueva flota de transporte urbano 0 km, con aire acondicionado y geolocalización; en Alta Gracia el servicio continúa dejando mucho que desear: dilatadas frecuencias y vehículos sin rampas de accesibilidad.

En Villa Carlos Paz comenzaron a circular nuevas unidades de Car-Cor, quien ganó la licitación para hacerse cargo del transporte urbano local de la villa serrana. Entre las exigencias del pliego de licitación, la empresa tenía que contar – en su totalidad – con unidades con aire acondicionado y rampas para personas con movilidad reducida. Los colectivos 0 km cuentan, además, con geolocalización.

Otra de las exigencias era añadir más frecuencias para optimizar este servicio esencial para los carlospacenses.

¿Y por casa cómo andamos?

Incluso desde antes de la pandemia los usuarios de Alta Gracia ya se quejaban por la paupérrima calidad del servicio de transporte urbano de pasajeros. Pocas frecuencias, mal estado de los colectivos y en época estival, el infernal calor en las unidades.

Luego, con la llegada de las restricciones por Coronavirus, el servicio cayó en la mismísima debacle.

No obstante, durante el 2022 el Concejo Deliberante aprobó el aumento del boleto de Garay, Good Travel y Martínez. ¿Mejoras en el servicio? Mejor no hablar de ciertas cosas.

Quienes se opusieron al aumento del boleto fueron los ediles de Alta Gracia Crece Ricardo González y Amalia Vagni. «Para estipular un boleto que sea justo tenemos que considerar el servicio que se está prestando y creemos no es eficiente. Hay que modificar recorridos, frecuencias, por lo cual yo solicité que tratemos esos temas con el aumento, para que sea un servicio justo» había expresado Ricardo González, durante la sesión de junio.

Mientras tanto, el área de Ambiente y Transporte de la Municipalidad parece también brillar por su ausencia (algo que incluso desde el Sindicato de Conductores de Taxi reclaman), obviando – en muchas oportunidades- las irregularidades que manifiestan los vecinos y no ejercer su control para el cumplimiento, al menos, de la limpieza en las unidades.

Por otro lado, en las últimas horas vecinos hicieron público su descontento vía redes sociales, por el servicio de transporte público en Alta Gracia, no sólo de colectivos, si no también de taxis y remises. «¿Existe algo peor llevado en esta gestión post pandemia que el transporte en la ciudad? No hay más inspectores, Garay hace lo que quiere: menos servicios que nunca y a la hora que quieren, como siempre», escribió una usuaria, sumando adeptos en su publicación.

Mientras tanto, en Carlos Paz los usuarios se trasladan en unidades con aire y pueden ver, a través de una aplicación, si el colectivo está por llegar.