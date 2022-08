Operaron a las siamesas de Anisacate y su estado es crítico

Las siamesas Martina y Esperanza cumplieron una semana de vida. Su salud sigue siendo crítica, debido a que están unidas por el hígado, el intestino delgado y tienen una sola vesícula.

Permanecen internadas en el sector de Neonatología del Hospital Materno Provincial Doctor Raúl Felipe Lucini.

En las últimas horas debieron ser intervenidas quirúrgicamente por un problema que se presentó por la prematurez. Nacieron en la semana 34 de gestación y pesaron 4,500 kilos entre las dos.

La directora del centro de salud, Viviana González, explicó a El Show del Lagarto que detectaron que el ductus que conecta una arteria pulmonar con una aórtica no logró cerrarse en una de las bebas. Por esta razón, fue sometida a cirugía. “Está bastante estable, pero no quiere decir que no sea crítico”, manifestó.

Cuándo intentarán separarlas

González fue cauta al momento de hablar sobre la intervención clave. Aún “están sorteando la prematurez” de ambas bebas y “todavía no se las puede movilizar mucho”.

“Entre las dos están llevando la vida adelante con todo lo crítico que esto significa. Ya se evaluará el momento justo”, remarcó la directora y no descartó que la separación se realice en el Hospital de Niños.

González destacó el rol de la mamá y del papá de las bebas: “Son personas excepcionales que acompañan todo el tiempo”. Ambos reciben asistencia psicológica y están en permanente contacto con los médicos que asisten a sus hijas.

Fuente: El Docetv