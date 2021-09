Más de 100 familias recibieron su escritura en Malagueño

Este martes, el gobernador Juan Schiaretti, junto a la coordinadora del Gabinete Social y diputada nacional , Alejandra Vigo, y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, encabezaron la entrega de 107 nuevas escrituras sociales a vecinos de Malagueño, en el departamento Santa María.

La iniciativa se dio en el marco del programa provincial Tu Casa Tu Escritura. Schiaretti resaltó que esta es una medida que se puso en marcha por iniciativa de Alejandra Vigo, en la primera gestión del mandatario al frente del Gobierno provincial. “Y partir de allí, ya llevamos entregadas 14.200 escrituras”, puntualizó.

El Programa responde a la ley 9.811, que dispone escriturar viviendas de carácter social -provenientes del Estado o adquiridas de manera particular-, a grupos vulnerables que no posean otra vivienda y que no cuenten con los recursos para afrontar los gastos del proceso.

Fuente: Comunicado de Prensa