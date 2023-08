En el marco de las elecciones municipales el próximo 17 de septiembre dialogamos con el candidato a viceintendente, Marcelo Cammisa, quien acompaña a Ricardo Gonzáles en la fórmula de “Juntos por Alta Gracia”

Cammisa contó que el cargo de viceintendente no fue “elegido” sino que aceptó una propuesta del equipo. “Yo me puse a disposición del grupo y me invitaron a participar como parte integrante de “Republicanos Unidos” el partido de Ricardo López. Acepté el ofrecimiento porque apoyo este proyecto político que encara una manera diferente la política, no como una profesión sino como un servicio

¿Cómo analiza el desempeño del Concejo Deliberante actualmente?

Hoy tiene casi el domino del oficialismo y funciona como la “oficialización” de los deseos que tiene el Ejecutivo. Si bien la participación del bloque Alta Gracia Crece ha presentado muchos proyectos pero no salieron porque no tenían los votos suficientes. Espero que podamos tener nuestros compañeros de la lista que nos representen en este ámbito.

¿Qué aporte haría al Concejo Deliberante, en caso de ganar?

Si llego a estar en ese lugar, de presidente del Concejo Deliberante, es porque logramos la mayoría de nuestros referentes de la lista. Tenemos una lista muy representativa de casi todos los actores de nuestra sociedad, educación salud, discapacidad, vecinalistas. Si logramos obtener bancas va a ser una maravilla porque éstas personas van a ayudar a hacer una Alta Gracia mejor y no sólo tener cordones bien pintados en las calles.