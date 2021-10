Manos solidarias entregan comida en la Plaza San Martín

Se trata de personas lideradas por un pastor evangélico de barrio Parque Ituzaingó. Los jueves a la noche, reparten hasta un centenar de raciones. También hay otros grupos que ayudan los demás días, excepto los domingos.

Un grupo de personas de la ciudad de Córdoba, liderado por el pastor evangélico Sergio Toledo de la iglesia La Nueva Jerusalén, de barrio Parque Ituzaingó, entrega comida a personas que la necesiten en la Plaza San Martín, ubicada en pleno centro de la capital provincial.

Desde marzo pasado, todos los jueves a la noche reparten entre 80 y 100 raciones calientes, según lo relatado a Cadena 3 por Toledo.

“Fuimos sumándole una viandita de comida calentita. En estas últimas semanas, ha aumentado la gente que viene”, dijo el religioso.

“Así como vimos gente nueva que había llegado, nos encontramos con otra que está saliendo de esta situación y esto nos da mucha alegría. Es gente que ha conseguido trabajo y ya no duerme en la calle, sino que paga una pensión, por ejemplo”, agregó.

Consultado acerca de quiénes son los que se acercan por un plato de comida, respondió: “Hay personas en situación de calle, otras que viven en su casa, pero no tienen para comer y vienen a la plaza y se llevan algunas bandejitas para sus hijos”.

Según lo relatado a Cadena 3 por personas que acuden a la plaza habitualmente en busca de ayuda, distintos grupos solidarios van en diferentes días de la semana a repartir alimentos, aunque falta organización y los domingos no hay ninguno.

Rafael, quien vive hace ocho años en la calle, contó parte de su historia: “En San Juan, me peleé con mi mujer, le pegué y fui a parar a la cárcel. Como todos los días acá”.

“Estoy muy bien. Hace ocho años que no me drogo. Busco trabajo, pero no hay: nadie me da por la capacidad que tengo. Acá hay mucha gente y me hice un único amigo”, añadió.

