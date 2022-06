Mano a mano con «unoAuno»

La banda crece a pasos agigantados desde sus inicios, justito antes de la pandemia. Hoy, con un disco grabado íntegramente en vivo en el Cine Teatro Monumental Sierras, videos en YouTube y una flamante sala de ensayo propia y oficina comercial, nos cuentan sobre su presente y futuro. Y, por supuesto, sobre su presentación del próximo domingo en Plaza Solares para festejar el Día del Padre.

«Uno a Uno» (o unoAuno, escrito con la metodología de la banda), es una banda que reúne talentosísimos músicos y artistas del Valle de Paravachasca. Es, además, sinónimo de buena música y un buen rato musical.

Desde Redacción Alta Gracia estuvimos dialogando con Lauro Gastón Moyano, uno de los integrantes de la banda que nos contó el presente, el futuro y los anhelos del grupo musical.

Redacción Alta Gracia (RAG): ¿En qué anda la banda en estos momentos?

Lauro Moyano (LM): Recientemente estamos inaugurando nuestra sala de ensayo y oficina comercial. Es un proyecto que veníamos trabajando hace meses. Son 100 metros cuadrados de sala de ensayo «StudioUno», un estudio de grabación y oficina comercial. Estamos muy contentos, es algo reciente y algo que necesitábamos hace mucho tiempo, desde que la banda empezó a tomar otras dimensiones y otros crecimientos. Estamos empezando a ensayar en lo que se viene nuevo de la banda.

RAG: ¿Y qué se viene?

LM: Estamos empezando a diagramar y trabajar el nuevo show, que tiene que ver con una fiesta, con la esencia de la banda. Hace aproximadamente veinte días venimos en la parte creativa. Se ha conformado un equipo interdisciplinario, con una diseñadora de moda, un community manager, fotógrafo, filmaciones… Se va a respetar la esencia de la banda, lo divertido. Seguramente vamos a estar presentando para fines de agosto. Estamos arduamente trabajando con ensayos semanales intensos, porque estamos trabajando en lo que va a suceder arriba del escenario, hay participación de gente de teatro, bailarines…

RAG: Con temas nuevos, supongo…

LM: Estamos trabajando en tres temas nuevos: covers reversionados y temas propios. Estamos en la realización de dos temas más, que estamos viendo con el productor. La idea es presentar el nuevo show con estos temas que respetan la esencia de la banda: como el ska, y cumbias reversionadas a lo «unoAuno».

RAG: Este domingo se presentarán en Plaza Solares por el Día del Padre, ¿cómo fue la convocatoria?

LM: La Municipalidad de Alta Gracia y Cultura Viva nos hace llegar la invitación. Nos puso muy contentos porque dentro del material tenemos un tema que se llama «Pienso en Ti», que el videoclip es un dibujo animado. Ese tema está dedicado, que aunque parezca que habla de un amor, de un hijo a un padre. No es tan solo el Día del Padre, tiene que ver con que todos los días uno puede recordar a un padre. Para nosotros es un momento especial, nos pone más contentos poder participar para poder hacer llegar este tema.

RAG: ¿Con qué se va a encontrar el público este domingo?

LM: Vamos a hacer Ópera Prima, nuestro último show. Se van a encontrar con un momento de diversión, único, para disfrutar en familia. Es muy tentador: de forma gratuita pueden ver lo que ofrece este show.

RAG: ¿Cómo fue volver a los escenarios post-pandemia?

LM: Tuvimos un verano con buena cantidad de trabajo, con buena calidad de escenarios, nos sorprendió muchísimo la convocatoria de algunos lugares, como Musa (Malagueño), rodeados de artistas de renombres, entendiendo que somos una banda que de a poquito vamos posicionándonos. Tuvimos tanta buena respuesta que estuvimos a la altura de la situación y eso fue muy bueno.

RAG: ¿Y cómo fue trabajar durante la pandemia?

LM: Durante la pandemia no esperábamos trabajar tanto como trabajamos. La banda va a cumplir tres años en este invierno, tuvimos como una pre pandemia recién en desarrollo, ahí nomás vino la pandemia, no tuvimos una experiencia importante previa. Nos sirvió para acomodarnos, para encontrar nuestro género, nuestro estilo único. Cuando vislumbramos el final de la pandemia y la oportunidad de encontrar más libertad en los shows, no pensábamos que iba a ser tanto.

RAG: ¿Qué se viene este año?

LM: Estamos muy contentos para ver cómo se va a desarrollar el año trabajando en el nuevo show, que tiene una serie de modificaciones que creemos necesarias y que van a ser la frutilla del postre que va a terminar de hacer explotar la banda musical y artísticamente.

Uno a Uno se presentará este domingo 19, Día del Padre, en Plaza Solares desde las 18 horas, para brindar un espectáculo para toda la familia.