L@s Recomendad@s de Rag: Mare of Easttown

Llegó el viernes y no quería pasar este finde sin recomendarles una miniserie que me encantó. Se trata de Mare of Easttown y se puede ver en HBO. Para los y las que disfrutamos de los policiales, esta es una propuesta diferente, pero atrapante. Una detective, en un pueblo chico, donde todos y todas se conocen, deberá esclarecer un asesinato de una joven cercana a su entorno afectivo.

Mare es interpretado maravillosamente por Kate Winslet que con sus rostros sombríos da personalidad a una detective policíaca cansada, pero muy precisa. Una mujer con una vida familiar complicada, divorciada, con una hija, un nieto y podríamos decir que, también una madre a cargo.

Mare deberá continuar su investigación con muchas miradas que la cuestionan, algunas de personas con las que comparte muchas actividades de su vida diaria. A su alrededor, otros personajes la acompañarán, o la interrumpirán en sus indagaciones. Deberá casi siempre confirmar que, está hecha para su trabajo y que tiene sed de justicia.

Sólo sé que empecé a ver el primer capítulo y quería seguir viendo. ¿Viste? Es eso que te pasa con las buenas series.