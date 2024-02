Los casos reales han sido explotados hasta el hartazgo en libros, películas; y las plataformas de streaming no fueron ajenas a este fenómeno. Te presentamos un top 3 de las mejores docu-series para los amantes del género.

El true crime es un género que ha fascinado desde el siglo XVII hasta la actualidad en todos sus formatos: periodísticos, literarios; y, con el avance de la tecnología, en películas, series y podcasts.

La mixtura entre hechos verídicos y técnicas de recreación, que borran la línea entre entretenimiento e historia real, se ha convertido en una fórmula atractiva para los amantes del género. A pesar de los cambios que ha experimentado el mismo a lo largo de los años, el sensacionalismo sigue siendo una constante en los relatos sobre crímenes.

Además, la popularidad del true crime se basa en el disfrute del público en su tiempo libre, brindando detalles macabros sobre crímenes conocidos por la cultura popular —y desconocidos también— y la posibilidad de adentrarse en la psicología del criminal, detalle que no ha sido ignorado por las principales plataformas de streaming.

En los últimos años, el género se ha explotado de diferentes formas, alcanzando audiencias masivas. Netflix, por ejemplo, ha invertido en una amplia variedad de contenidos basados en hechos reales, desde documentales, hasta series, dramas y ficción, para satisfacer la demanda del género por parte de los consumidores.

Los mejores documentales de true crime

A continuación, te brindaremos tres documentales sobre true crime aclamados por la crítica especializada, que se pueden ver a través de plataformas de streaming.

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes, su nombre original, es una docuserie del 2022 que fue estrenada luego del éxito arrollador de la producción “Dahmer”, protagonizado por Evan Peters y con el mismo director de “The Ted Bundy Tapes” (2019).

Se trata de una temporada con tres episodios de aproximadamente una hora, donde se adentran en testimonios y grabaciones inéditas entre el asesino serial y su abogada.

Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil

En 2013 una cámara de seguridad, colocada en un ascensor de un hotel de Los Ángeles, captó los extraños movimientos de Elisa Lam: la joven se escondía, apretaba frenéticamente los botones, se asomaba asustada al pasillo. Luego, la mujer fue reportada como desaparecida.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel es una producción de 2021, que consta de cuatro episodios, donde se abordan testimonios y detalles de la desaparición de la joven Elisa Lam, tras el video donde fue vista por última vez con vida.

A los gatos, ni tocarlos: un asesino en internet

Como el caso anterior, el hecho comienza con una serie de videos viralizados por internet, en este caso, en la deep web. En ellos, los protagonistas de las aberrantes imágenes eran gatitos cruelmente asesinados. Posteriormente, el perpetrador de los hechos abusó y asesinó a una joven estudiante.

“Don’t F**k With Cats: Hunting An Internet Killer” es una docuserie del 2019, donde se adentra en el caso dialogando con los investigadores involucrados en la detención de Luka Rocco Magnotta. La producción cuenta con tres episodios de una hora cada uno.