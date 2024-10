Desde el 25 de septiembre, Malagueño, el mayor de los 12 distritos que entregaban licencias de conducir no habilitadas para circular en rutas provinciales y otras jurisdicciones, se adhirió a la ley provincial de tránsito. Tras una auditoría en su centro de emisión de licencias, recibió el reconocimiento oficial, según se publicó en el Boletín Oficial.

Malagueño era parte de los 126 municipios y comunas que no estaban adheridos al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat) ni al provincial (Repat). Aunque sólo 12 de estos municipios emitían licencias sin habilitación oficial.

La auditoría realizada verificó el cumplimiento de los pasos legales exigidos para la emisión de licencias, según el informe del director de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Ángel Rizzotti. Malagueño fue el primer municipio en regularizar su situación. Sin embargo, queda por resolver qué sucederá con las licencias emitidas durante el último año, antes de esta regularización, que no son válidas para circular en rutas provinciales.

Rizzotti ya había anunciado que no se aplicarán sanciones a quienes tengan licencias con domicilio coincidente con el municipio emisor. No obstante, quienes obtuvieron licencias en localidades que no corresponden a su domicilio sí serán sancionados. La solución sobre cómo se reemplazarán las licencias no habilitadas aún no está clara. Desde la Provincia se comprometieron a trabajar con los vecinos afectados, aunque subrayaron que la responsabilidad recae en los municipios que emitieron las licencias irregulares.