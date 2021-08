Indignado por tener que pagar el PCR al volver de Miami, piloto cordobés demandará al Estado

El empresario Ricardo Zalazar, dueño de una compañía de viajes de turismo en Miami, había anticipado que no abonaría el arancel, requerido para poder ingresar al país. Dijo que ampliará su denuncia contra el Gobierno. “Los derechos fueron violados”, agregó. Cada año, viaja desde Anisacate, donde vive con su familia, a Miami para manejar personalmente algunos asuntos de la firma.

“Todos los derechos fueron absolutamente violados: el derecho constitucional a la salud y a entrar y salir del país”. El piloto y exinspector cordobés de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) finalmente pagó los 2.500 del PCR en el aeropuerto de Ezeiza para poder ingresar a la Argentina procedente de Estados Unidos, pero expresó su total disconformidad. Anticipó que ampliará su denuncia y demandará al Estado nacional.

El caso de Ricardo Zalazar (64) se hizo conocido hace unos días luego de que Infobae publicara su situación, y él planteara que haría la cuarentena obligatoria en Ezeiza. El caso evocó la famosa película de Steven Spielberg La Terminal, protagonizada por Tom Hanks. El personaje Viktor Navorski vuela a Nueva York desde Krakozhia (país ficticio), pero para su sorpresa, cuando aterriza en el aeropuerto J. F Kennedy, ni su pasaporte ni el visado son válidos en suelo estadounidense y debe convivir en las salas de tránsito.

VIAJE Y VUELTA

Zalazar y su esposa partieron desde Buenos Aires el pasado 9 de julio rumbo a Miami, donde es titular de la empresa Docta Fly Corp. La compañía realiza vuelos de turismo a diversas zonas.

Cada año, viaja desde Aniscate, donde vive con su familia, a Miami para manejar personalmente algunos asuntos de la firma.

Antes de partir desde Buenos Aires realizó una presentación judicial en la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Enrique Senestrari, para denunciar lo que consideró un “accionar extorsivo y abuso de poder por parte del Gobierno nacional” que “obliga mediante una declaración jurada” y “hostiga, intimida, coacciona y extorsiona” al viajero a pagar al laboratorio privado Stambulian 2.500 pesos para la realización de un PCR al regreso “sin importar que el mismo traiga de resultado negativo”, como en su caso, que fue emitido por el Gobierno de la Florida.

Denunció una asociación ilícita entre el Estado nacional, el laboratorio y Aeropuertos Argentina 2000 y dijo a La Voz que el único propósito al imponer el pago de los 2.500 por el PCR es montar un “negocio”. También se quejó de que el viajero deba abonar los hoteles al regreso para realizar la cuarentena obligatoria.

Zalazar, que lleva 46 años de piloto, y es cordobés por adopción desde hace 25 años, señaló que cuando volvió tenía decido no pagar el PCR. Señaló que desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le aconsejaron cancelar el monto porque si no, iba a ser detenido.

El exinspector de la Anac (hasta 2016 se encargó de tomar examen en el aire a los pilotos para otorgarles la matrícula) finalmente pagó los 2.500 pesos con su tarjeta de débito radicada en Estados Unidos cuando arribó, el pasado sábado 7 por la mañana.

Pero lamentó la espera de cuatro horas entre la llegada del vuelo de American Airlines, en el que llegó en compañía de otros 300 pasajeros, la espera para abonar el PCR, la demora para realizarse el hisopado y luego para obtener el resultado.

“Eran 300 personas, familias con hijos chicos, personas mayores. Pasé cuatro horas de angustia. Si no pagaba, no me permitían ingresar al país”, opinó y apuntó no al monto en sí que debió abonar sino a que se violaron derechos constitucionales al imponerse ese arancel.

“Si yo no quiero pagar, con mis datos, pueden iniciarme una acción legal”, se quejó, y comentó que en los puestos de Migraciones no se respetó el distanciamiento. “Estaban todos amontonados. Sanidad de la Frontera debió haber tenido un funcionario”, señaló y comparó el protocolo de ingreso al país con el que se aplica en EE.UU.: “Te dicen ‘párese acá’. Hay núcleos familiares separados”.

Zalazar presentó un reclamo en Ezeiza. “No me niego a hacer el test que se pide, me niego a pagar y ser parte de esta estafa al pueblo”, dijo en el escrito.

Tras 12 horas de viaje en auto desde Buenos Aires hasta Anisacate, Zalazar está en cuarentena en su casa. Desde allí plantea ampliar su denuncia en la Justicia federal y luego evalúa presentar una demanda por daños y perjuicios contra el Estado nacional.

FUENTE FEDERICO NOGUERA- LA VOZ DEL INTERIOR

