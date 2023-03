Según su abogado, «la imputación es un delito menor, de lesiones leves», hacia su ex pareja. El defensor también también cuestionó que el caso no era necesario «ventilarlo en la Justicia».

El intendente de Villa María, Martín Gill, fue imputado por la fiscal Juliana Companys por violencia de género y lesiones leves calificadas. A la denuncia la radicó una mujer que tuvo un vínculo afectivo con el dirigente peronista.

Este domingo, el mandatario local se presentó en la Unidad Judicial luego de recibir la notificación. Allí lo acompañó su abogado y secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales del municipio, Eduardo Rodríguez.

Restituyeron elementos personales que había reclamado la denunciante y conocieron la acusación. La imputación se difundió durante la mañana de este lunes.

En diálogo con Noticiero Doce, el defensor explicó que por el momento no tienen detalles ya que «rige el secreto de sumario», pero anticipó que están «en condiciones de ofrecer prueba para demostrar la inverosimilitud de la denuncia».

A su vez, confirmó que el ex secretario de Obras Públicas de la gestión de Alberto Fernández tuvo una relación con la mujer y que la misma terminó tiempo atrás. «Es una persona con la cual ha mantenido una relación afectiva, no una relación de pareja», indicó, aunque segundos más tarde sí la definió como «expareja».

«Sobre la relación con su expareja o con esta chica que mantuvo una relación afectiva, me parece que no hace o no es el motivo de la imputación. La imputación es un delito menor, de lesiones leves, en el marco de una situación de una relación que se había disuelto hace tiempo», sostuvo el abogado.

Además, informó que en la denuncia «reclamaba la devolución de algunos elementos que habían quedado en el domicilio de Martín y algunas lesiones».

«Esta imputación no tiene nada que ver con su rol de intendente, sino con su vida privada. Cómo era la relación, cuándo se terminó, no sé si es necesario ventilarlo en la Justicia», continuó el defensor.

Por último, ratificó que existe una «orden de restricción recíproca» entre los involucrados y estimó que fue dispuesta por la Justicia «para tratar de aclarar la situación».

Fuente: eldoce.tv