Fuerte denuncia por abandono de persona en el Sanatorio Alta Gracia

Una familia realizó una denuncia al encontrar a su padre, adulto mayor, atado con una cadena y fuera del colchón en el nosocomio local. IMÁGENES SENSIBLES.

Una familia se encontró con un hecho aberrante: su padre de 82 años, internado por neumonía, se encuentra internado en el Sanatorio Alta Gracia. Al tener una patología respiratoria – no covid-, el paciente se encontraba aislado de sus cuidadores.

Los hijos del hombre nunca se imaginaron con la postal que encontraron cuando pudieron verlo: «Nos encontramos con él gritando, atado de pies y manos. Él supuestamente estaba aislado, aún con un resultado de covid negativo. No sabemos por qué está atado, no nos dejaron estar con él, siendo que mi papá es una persona tranquila. Calculo que deben haber querido que no se saque el oxígeno. No estamos hablando de un animal: hay otra forma de atar, en el peor de los casos, a una persona, inmovilizarla para que no se saque el oxígeno» contó Yolanda Rossi, hija del paciente, a Redacción Alta Gracia.

Foto Redacción Alta Gracia

Las imágenes grabadas por la familia, realmente impresionantes, muestran al anciano atado con una cadena a una pared, con poca ropa en pleno invierno, atado de pies y sobre los fríos barrotes de una cama, fuera del colchón.

El paciente, afiliado de PAMI, presentaba cuadros de neumonía incluso antes de la pandemia. Su familia, ante un nuevo episodio respiratorio, lo habría llevado al Sanatorio, donde aseguran que no lo habían medicado. Luego, el hombre comenzó a presentar síntomas respiratorios más graves, por lo que tuvo que ser internado. Lo primero que se le realizó fue un PCR para detectar el tipo de infección respiratoria que tiene, resultado que la familia aún espera.

«Es una odisea tratar de comunicarse con gente que trabaja acá, hay enfermeras que me mandaron por mensaje de texto que les daba lástima que esté atado y que no se esté alimentando bien. Es una situación donde lo mejor que podemos hacer es retirarlo», expresa la hija del paciente. «Vimos a mi papá tirado entre dos camas, sin que nadie hiciera nada», añade.

«Llamamos a la policía, no hizo nada más que apersonarse. Uno de mis hermanos fue a hacer la denuncia. Tratamos de pedir hablar con algún médico o director, algo que nos genera más impotencia. Ya pongo en tela de juicio todo: si no le han dado de comer, ni agua, dudo que le hayan dado un antibiótico. Es prácticamente dejarlo para que muera como un perro, es tristísimo, pero es la realidad», finaliza.

Al cierre de esta nota, la familia estaba esperando poder trasladar al paciente hacia otro nosocomio y había colgado pancartas en la entrada del Sanatorio. Al momento, no habían tenido respuesta de ninguna autoridad del centro médico.