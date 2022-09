Finalmente se le entregó el Beneplácito a Cristina Roca

El Beneplácito fue presentado por el bloque oficialista, debido a la distinción que recibió en el Senado la viceintendenta de la ciudad. Sus compañeros de concejo, de ambas fuerzas políticas, le dedicaron solemnes palabras.

Finalmente este miércoles en la sesión del Concejo Deliberante se le otorgó el beneplácito a la viceintendenta de la ciudad, Cristina Roca, por haber recibido la distinción Evita Compañera en el Senado de la Nación hace una semana.

El beneplácito fue presentado la semana anterior, pero según detallaron los ediles en la sesión pasada, iban a esperar que el reconocimiento Evita Compañera fuera entregado… dicho sea de paso, se entregó pocos minutos después en Buenos Aires.

Es por ello que durante la sesión de este 31 de agosto, ya con Cristina Roca presente en el recinto, los ediles le dedicaron sentidas palabras a la presidenta del Concejo Deliberante

«Sabemos el compromiso que tenés hace muchos años con la ciudad y el gobierno, es muy merecido el reconocimiento», comenzó el edil Ricardo González, de Alta Gracia Crece, admitiendo que no estaba de acuerdo con el nombre del galardón.

Luego, tomó la palabra Manuel Ortiz, de Hacemos por Córdoba: «Nos llena de orgullo este reconocimiento, tanto como miembro del concejo, del bloque y del camino. He aprendido mucho al lado de Cristina, en lo profesional, en lo político en su dedicación y entrega al vecino. También en lo personal, en la calidad de persona. He hecho docencia al lado tuyo: si hubo errores es porque he sido mal alumno, porque has sido buena docente».

Cristina Roca, sonrojada y emocionada, les manifestó a sus compañeros que el reconocimiento «es excesivo, el reconocimiento es para todas las mujeres que trabajan día a día para la ciudad de Alta Gracia».

No obstante, quien más emocionada se mostró fue la concejal oficialista Annemie Busse, quien destacó que desde su adolescencia había comenzado a militar. «Siempre estuviste al lado de cada persona y de cada militante, siempre enseñándonos en la palabra justa, en la verdad. Más allá del premio Evita, voy a la gran mujer que sos, Cristina».

«Yo no te voy a decir nada porque te estás empezando a poner colorada», bromeó el concejal Iván Poletta, para finalizar el emotivo momento de reconocimiento. La viceintendenta agradeció con un «bueno, basta. Gracias»… y la sesión continuó.