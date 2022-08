Ficha Limpia: un debate ¿necesario?

Todo indicaría que este miércoles el bloque oficialista del Concejo Deliberante dará tratamiento al proyecto. ¿En qué le impacta su aprobación en la vida cotidiana de la gente que pide a sus referentes políticos mejor educación, transporte, generación de puestos de trabajo, seguridad y un ambiente sano o sólo se trata de «devolución de chicanas»?

Mucho se dijo y escribió sobre el proyecto de Ficha Limpia el que indica, en términos generales, la prohibición de acceder a un cargo público a personas que hayan tenido condenas o procesos judiciales vigentes.

La iniciativa partió de Mariano Vera Coalición Cívica, Gabriel Gemolotto Frente Cívico, Manuel Ortiz Hacemos por Córdoba y de los ediles de Alta Gracia Crece.

De hecho, la Carta Orgánica ya estipula esta prohibición desde hace 20 años. La modificación o el «agregado» estaría en la especificidad de los delitos dolosos que se imputarían al posible candiato/a a ocupar algún cargo.

Tomala vos, damela a mí

En el «juego» de la política es común responder «chicanas». Y quizá se apresuró el proyecto de Ficha Limpia (de la mano del edil Manuel Ortíz) tras una serie de denuncias públicas que realizó el bloque de la oposición sobre las contrataciones «sospechosas» de obras por parte del gobierno municipal. En especial se enfocaron en la figura de Marcos Moreira.

En aquellas intervenciones de Marcelo Jean – denunciando situaciones poco regulares- el bloque de Alta Gracia Crece «chicaneó» al oficialismo con la transparencia y – palabras más, palabras menos- los corrió por el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia

Ni lentos ni perezosos, el mismo oficialismo ingresó la iniciativa y se terminaron las denuncias públicas.

Sin embargo, ésto provocó casi un quiebre en el bloque oficialista ya que algunos de sus miembros no estaban dispuestos a darle más «alas» a Ortiz. Pero tuvo que intervenir el propio intendente Marcos Torres para alinear a la tropa.

Y la gente ¿qué pito toca?

En el Concejo Deliberante los vecinos y vecinas se presentan ante los ediles pidiendo su intervención en distintas situaciones que atañen al mejoramiento de la vida cotidiana: pavimentación de calles de tierra, recolección de residuos, poda indicriminada y el incendio permanente de las Lagunas Sanitarias, seguridad (intervención de Seguridad Ciudadana), control de la «noche», expresiones culturales, equidad en el acceso a las ferias, iluminación, exigencia a las empresas de transporte para que tengan sus unidades limpias y respeten los horarios, más taxis o remises, y otro sinúmero de reclamos.

Básicamente: que caminen los barrios en épocas no electorales.

Si bien es sumamente importante y necesario que la comunidad se involucre en cuestiones políticas, la aprobación o no de este proyecto en específico, no cambia lo básico de la cuestión: que un funcionario o funcionaria no tenga antecedentes penales.

En este año pre-electoral la medición de fuezas y de las encuestas empezarán a ser el árbol que tapa el bosque.