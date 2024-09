El exministro de Seguridad está acusado por distintos hechos de violencia de género contra una mujer policía de 34 años.

El exministro de Seguridad y legislador, Alfonso Mosquera, fue elevado a juicio por el fiscal Gerardo Reyes por los delitos de abuso sexual, lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad, hurto y amenazas.

En concreto, el fiscal le atribuye a Mosquera 4 hechos de lesiones leves doblemente calificadas, 2 hechos de privación ilegal de la libertad y hurto, 3 hechos de hurto y amenazas, 4 hechos de amenazas calificadas y 4 hechos de abuso sexual con acceso carnal reiteradas.

La elevación a juicio a Mosquera llega en una semana en la que el poder político provincial se ve conmocionado por la detención del subjefe de Policía, comisario general Alejandro Mercado, por el supuesto encubrimiento de una banda que hacía negocios ilegales con una financiera y también intervenía en delitos vinculados al robo de celulares y de neumáticos.

El relato de la víctima

La policía que denunció a Mosquera contó que la golpeó, la amenazó de muerte con un arma y la violó. La causa judicial que se inició por esa denuncia tiene al exfuncionario y exlegislador provincial como imputado.

Según relató la policía en una entrevista con El Doce, meses atrás, había comenzado una relación con Mosquera en el año 2020, cuando él era ministro, que duró dos años.

“Al principio era una buena relación, después se transformó en mala, de mucha violencia. Él se justificaba que era por la cocaína que tomaba, me pedía disculpas y me pedía perdón después de que me amenazaba de muerte con el arma que tenía siempre encima. Y me amenazaba con que me iba pegar un tiro en la cabeza”, relató la mujer.

La policía describió que Mosquera la “violó en varias oportunidades” y que ante esta situación pensó en quitarse la vida.

El caso se hizo público cuando la mujer quedó internada por autolesionarse.

“No soportaba más sus maltratos y humillaciones. La última vez que hablé con él me pegó en la vía pública”, dijo y luego detalló: “Fue a un evento de mi familia a buscarme y ahí le planteé nuevamente que yo no quería verlo más, no quería estar con él. Le pedí por favor que se retire, siguió amenazándome, insultándome. Ahí me pegó en la cara con un casco porque él estaba en motocicleta. Eso pasó en la vía pública”.

La agente remarcó que su actual novio, un comisario en funciones, le salvó la vida, al igual que a toda su familia. También denunció que Mosquera la amenazó con sacarla a ella y a sus hermanos de la fuerza policial, que también integran, y dejarlos sin empleo.

La mujer dijo que vive con miedo constante, que teme por su vida y por la de su familia. “Quiero que quede claro que Mosquera es un violento, un monstruo. Quiero justicia y que pague todo el daño que me ha causado, a mí y a mi familia. Quiero que pague. Pido justicia antes de que sea tarde, él juró matarme. Confío en la justicia”, concluyó.

Otras causas

Además de tener en proceso esta causa judicial, Mosquera también tiene otra pendiente: des investigado por una derivación de la causa por el crimen policial de Valentino Blas Correas, respecto de una situación irregular en la entrega de un automóvil al excomisario general Gonzalo Cumplido, un hecho que salió a la luz en las audiencias del juicio que terminó en la histórica condena por violencia institucional en la Policía ocurrida en un periodo en el que Mosquera estaba a cargo del área de Seguridad provincial.

Mosquera, oriundo de Río Cuarto, después de ser ministro fue electo legislador provincial por Hacemos por Córdoba. Dejó ese cargo pidiendo licencia cuando el año pasado se inició la causa judicial por la denuncia de la mujer policía que lo tiene como imputado.

Fuente: La Voz