A través del Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo, y gracias a la gestión de Liliana Flores, Presidenta del Tribunal de Cuentas de Villa La Bolsa; ingresó a trabajar en el lugar ‘Barby’, una concurrente de Fundación Espacios.

En Tribunal de Cuentas de Villa La Bolsa ya cuenta con una nueva trabajadora en su plantel, que realizará tareas administrativas.

«Recorro el pueblo y veo que una problemática es la falta de oportunidades de empleo para personas en situación de discapacidad», manifiesta Liliana Flores, Presidenta del Tribunal de Cuentas de Villa La Bolsa, a Redacción Alta Gracia. «Conozco a ‘Barby’, su familia y sabía de la necesidad laboral para ella. Cuando me enteré del programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo para personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD), me dirigí al Ministerio de Trabajo y me asesoré de los pasos a seguir», agrega.

Bárbara Cáceres, más conocida como Barby, realizará tareas administrativas dentro del Tribunal de Cuentas de Villa La Bolsa y, entre su trabajo, se encuentra llevar al día las notas entrantes y salientes, o cargar órdenes de pago durante seis meses, lo que dura el programa, con posibilidad de renovarlo.

«El equipo terapéutico de Barby de Fundación Espacios nos será de mucho apoyo en este camino, pues el objetivo del ‘Promover’ es que las personas vuelquen todo lo aprendido y adquieran nuevos conocimientos», explica Flores.

«Desde hoy recorreremos este camino junto a Barby y su equipo de acompañamiento de la Fundación Espacios. Y lo haremos convencidos que si podemos informarnos y despojarnos de falsos conceptos y prejuicios veremos personas “capaces de”, y no la discapacidad como rótulo o freno a la hora de pensar en cubrir puestos de trabajo», expresaba Liliana Flores en sus redes sociales.

«Estos programas existen, tanto en Nación como Provincia, es solo tener la decisión política de gestionarlos», finaliza la Presidenta del Tribunal de Cuentas.