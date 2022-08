El proyecto «ficha limpia» del oficialismo, quedó sólo en una chicana

El oficialismo presentó un proyecto de Ficha Limpia, similar a los que ya se encuentran en tratamiento en el Concejo Deliberante. A pesar que el edil Ortiz lo anunció como un gran espaldarazo de Marcos Torres, en el recinto no es lo que se trasmitió.

El concejal de Hacemos por Córdoba presentó el proyecto a través del cual ningún candidato a cargos electivos debe tener casos judiciales en su contra. Cabe destacar que el proyecto también fue presentado por uno de los referentes del Frente Cívico, Gabriel Gemolotto y por el referente del ARI local, Mariano Vera.

Fuentes en off indicaron a este medio que el concejal de Hacemos por Córdoba «se mandó solo», con el objetivo de querer darse mayor visibilidad de cara al 2023.

Por su parte, el concejal del PRO y miembro del bloque Alta Gracia Crecer, Ricardo González expresó que: «toda su fundamentación fue que este proyecto presentado es porque nosotros lo pusimos en cuestionamiento la sesión pasada. Vergüenza ajena me tiene que dar si presento un proyecto cuando tengo tres proyectos en comisión de legislación general para tratarlos. Estuvimos a punto – y los medios lo saben – de aprobar «Ficha Limpia» y se echaron para atrás»

El bloque opositor propuso que el Concejo en Comisión sean tratados los proyectos de Ficha Limpia ya que hay tres y se pueden tratar en conjunto, pero no tuvo éxito y pasó a la comisión de Legislación General.

Quien estuvo en el recinto atento al debate, fue Gemoloto quien expresó a REDACCIÓN ALTA GRACIA: «Me pareció importante que se haya presentado de nuevo. Más allá de por qué se haya presentado, por qué no lo aprobaron antes, por qué no lo aprobaron después… eso son chicanas políticas, todos los que estamos en esto entendemos que es así. Casi dos años de presentado el primer proyecto, que lo presenté yo, podrían haberlo tratado antes. Cuando lo presenté no pertenecía a ningún espacio político, era un simple ciudadano de Alta Gracia, ahora hace muy poquito pertenezco al Frente Cívico de Alta Gracia».